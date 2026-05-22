Hyundai Inster: el SUV urbà amb personalitat pròpia
Senco Motor presenta l'elèctric compacte que redefineix la mobilitat urbana amb més espai, autonomia i caràcter
Situat a la carretera de Manresa a Berga, al terme de Sant Fruitós de Bages, Senco Motor ha construït una trajectòria sòlida de més de 30 anys basada en el servei personalitzat i en una aposta constant per la qualitat. Amb més de 8.000 vehicles venuts al llarg de la seva història, el concessionari ha sabut evolucionar al ritme del mercat sense perdre l’essència de l’atenció propera i professional.
Com a concessionari oficial de Hyundai, Senco Motor ofereix una gamma completa de vehicles nous i seminous, destacant especialment per l’actual oferta de models híbrids i electrificats de la marca coreana. Un d’aquests models és el Hyundai Inster. Amb una proposta que combina dimensions compactes, una habitabilitat sorprenent i una tecnologia pròpia de segments superiors, Hyundai presenta un dels urbans més intel·ligents i versàtils del moment.
El seu reconeixement internacional no és casual: distingit com a Supermini 2026 per TopGear.com, guardonat amb el Goldenes Lenkrad 2025 i escollit Cotxe Elèctric Mundial de l’Any 2025, l’Inster arriba amb credencials sòlides i una missió clara: demostrar que la mobilitat urbana elèctrica pot ser pràctica, atractiva i emocionant.
El primer contacte visual deixa clar que Hyundai ha volgut fugir de l’estètica convencional. L’Inster no sembla un simple utilitari electrificat; és un SUV urbà amb personalitat pròpia. Les seves línies rectes, els passos de roda marcats i la silueta elevada li donen una imatge robusta, gairebé conceptual, però sense perdre funcionalitat.
És un cotxe pensat per a entorns urbans densos, però també per destacar. No intenta passar desapercebut: el seu disseny parla de modernitat, tecnologia i una certa irreverència. Hyundai ha sabut interpretar molt bé què busca avui el conductor urbà: un vehicle compacte, sí, però amb identitat.
Fins a 518 quilòmetres en ús urbà
Un dels grans arguments de l’Inster és l’autonomia. Hyundai anuncia fins a 518 quilòmetres en ús urbà, una xifra que el situa entre els referents del segment. Això vol dir, en termes reals, diversos dies d’ús quotidià sense necessitat de carregar, fins i tot en un escenari intens de ciutat.
L’Inster accelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segons, i arriba fins als 150 km/h de velocitat punta. La resposta instantània del motor elèctric aporta aquella sensació de lleugeresa i agilitat que converteix cada trajecte en una experiència més directa. En un cotxe d’aquestes dimensions, això té molt valor.
En l’habitabilitat és on l’Inster sorprèn de debò. La plataforma elèctrica amb sòl pla permet aprofitar cada centímetre de manera brillant. Els seients abatibles, el sostre elevat i la configuració interior fan que l’espai recordi més al d’un monovolum compacte que al d’un SUV urbà.
La segona fila es pot desplaçar fins a 16 centímetres, una solució poc habitual en aquesta categoria, que permet prioritzar espai per a passatgers o maleter segons la necessitat. Això fa créixer la capacitat de càrrega de 238 fins a 351 litres, xifres molt competitives per a un vehicle de menys de quatre metres.
Carrega ràpida i energia per a tot
Hyundai també ha entès que la infraestructura de càrrega és tan important com la bateria. L’Inster pot recarregar del 10% al 80% en només 30 minuts, temps suficient per recuperar centenars de quilòmetres mentre es fa una pausa curta. A més, incorpora tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que permet alimentar dispositius externs amb fins a 3,6 kW. Portàtils, bicicletes elèctriques, eines o fins i tot equips d’acampada poden connectar-se directament al vehicle. Aquesta funció, habitual en models de categories molt superiors, reforça la seva vocació pràctica.
Tecnologia i seguretat de segment superior
L’Inster arriba equipat amb un dels paquets tecnològics més complets del segment. Sistemes avançats d’assistència, connectivitat, ajudes a la conducció i assistents de seguretat el situen en una posició privilegiada davant molts rivals més grans i cars. Hyundai ha apostat fort: no es tracta només d’oferir un cotxe elèctric assequible, sinó un producte realment complet.
El Hyundai Inster no destaca per una sola característica, sinó per l’equilibri general: autonomia realista, dimensions ideals, interior modulable, càrrega ràpida i un disseny que trenca amb la monotonia.
