Banca March: per què és el banc més recomanat pels seus clients
L’entitat lidera el rànquing de recomanació de clients elaborat per Stiga CX gràcies a un model basat en l’especialització, la solvència, l’assessorament personalitzat i una alineació d’interessos que reforça la confiança
Quan una persona recomana un restaurant, un metge o un hotel, està posant en joc la seva pròpia credibilitat. Amb un banc passa exactament el mateix, però amb un matís addicional: la gestió dels estalvis és un dels àmbits on la confiança resulta més important. Per això, recomanar una entitat financera és probablement una de les mostres de satisfacció més grans que pot oferir un client.
Aquesta realitat explica la rellevància de les dades de la consultora independent Stiga CX, que avalua la satisfacció i experiència dels clients de les principals entitats financeres. Segons l’avenç del seu informe al juny, una anàlisi comparativa que té en compte més d’una vintena d’atributs, Banca March ocupa la primera posició a NPS (Net Promoter Score), l’indicador internacional que mesura la disposició dels clients a recomanar una marca, producte o servei. Dit d’una altra manera, els clients de Banca March són actualment els més proclius a recomanar la seva entitat financera a familiars, amics o coneguts.
Quan una entitat lidera l’NPS del seu sector significa que ha aconseguit transformar la satisfacció en confiança i la confiança en recomanació. La resposta es troba en un model de negoci diferencial que combina especialització, solvència, alineació d’interessos i un acompanyament professional personalitzat. Tot això també es reflecteix en els resultats de Stiga CX: a més de la primera posició a NPS, Banca March lidera el sector en satisfacció global, confiança, transparència, solidesa i solvència i intenció de tornar a contractar serveis.
Quan la satisfacció es converteix en recomanació
El lideratge de Banca March a NPS és la conseqüència d’una estratègia desenvolupada de forma consistent durant dècades. No es tracta només d’oferir productes financers o serveis d’inversió, sinó de construir relacions duradores basades en la confiança, la proximitat, l’especialització i l’alineació d’interessos.
Al final, no hi ha reconeixement més valuós per a una entitat financera que la confiança dels seus clients. I quan aquesta confiança es tradueix en recomanació, el lideratge deixa d’enfrontar-se únicament en xifres per reflectir-se en la convicció dels que ja han decidit confiar el seu patrimoni al banc.
Especialització: un model de banca diferent
Davant models generalistes, Banca March ha desenvolupat una proposta basada en l’especialització. L’entitat s’ha consolidat com a referent en banca privada, gestió patrimonial i assessorament a empreses, permetent oferir solucions adaptades a les necessitats concretes de cada client. Aquesta especialització es tradueix en un assessorament més profund, personalitzat i orientat al llarg termini.
Solvència: la base sobre la qual es construeix la confiança
La recomanació difícilment pot existir sense seguretat. Al tancament del 2025, Banca March mantenia una ràtio de solvència CET1 del 26,32%, el més elevat de la banca espanyola i molt per sobre de la mitjana del sector. A més, compta amb la qualificació creditícia A1 de Moody’s, la més alta atorgada actualment a una entitat financera espanyola, i una taxa de morositat significativament inferior a la mitjana sectorial. Uns indicadors que transmeten tranquil·litat i confiança als seus clients.
Delegar la gestió amb confiança
Una altra de les raons que expliquen l’elevat nivell de recomanació és la capacitat de l’entitat per oferir solucions d’inversió consistents en el temps. El seu servei de Gestió Discrecional de Carteres permet delegar les decisions d’inversió en equips especialitzats que adapten cada estratègia al perfil de risc del client. En un horitzó de tres anys, les carteres acumulen rendibilitats del 19% en el perfil Conservador, del 27% en el Moderat i del 38% en el perfil Decidit.
Coinversió: una forma única d’alinear interessos
Un dels trets més diferencials de Banca March és el seu model de coinversió. L’entitat ofereix als seus clients la possibilitat de participar en els mateixos vehicles d’inversió que els seus accionistes, reforçant una alineació d’interessos poc habitual al sector. Des del 2008, el Grup Banca March i els seus clients han compromès conjuntament més de 4.200 milions d’euros en projectes d’economia real, capital risc i inversions immobiliàries.
La figura del gestor: el valor de les relacions personals
Tot i que la digitalització ha transformat el sector financer, molts clients continuen valorant el contacte directe amb professionals capaços de comprendre les seves circumstàncies personals i patrimonials. Banca March manté una aposta decidida per la figura del gestor especialitzat, que acompanya el client al llarg del temps i construeix una relació basada en la proximitat i l’assessorament continu.
Arquitectura oberta: independència per elegir
La confiança també es construeix quan el client percep que les recomanacions responen exclusivament als seus interessos. Per això, Banca March aposta per una filosofia d’arquitectura oberta que li permet seleccionar productes de les principals gestores internacionals. Actualment, el 74% dels fons gestionats per l’entitat correspon a fons de tercers, garantint una selecció basada en criteris de qualitat i idoneïtat i no en interessos comercials propis.
Via: Diari de Girona
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