Durant la intensa jornada de les eleccions municipals del 28-M, 75.000 persones van escollir l'edició digital de Regió7 per informar-se sobre l'escrutini, els resultats i les reaccions dels alcaldables. El diari va preparar una cobertura especial que va iniciar-se abans de l'obertura de col·legis electorals, a les 8 h, i va finalitzar passades les 2 de la matinada. Una gran part del trànsit a la web va començar a registrar-se amb l'inici de l'escrutini, a les 8 del vespre.

Al llarg de tot diumenge i la matinada de dilluns, van visitar www.regió7.cat un total de 75.000, gairebé 25.000 més que per les eleccions generals del 26-M del 2019. I aquest dilluns, el trànsit al web ha continuat essent més elevat de l'habitual: entre les 12 de la nit i les 4 de la tarda ja s'havien superat els 47.000 lectors.

Els continguts més consultats van ser el directe general de les eleccions (11.423 lectures), una galeria de la jornada electoral a la capital del Bages (11.042 visites) i el minut a minut dels comicis a Manresa (4.820 lectures i un temps d'estada en pàgina va ser de 4 minuts i 18 segons).

Durant tota la jornada, l'equip de Regió7 va seguir cada detall amb dos directes, un amb informació general i un altre específic per a Manresa. Periodistes desplegats per les diferents comarques de cobertura van enriquir aquest minut a minut amb curiositats, anècdotes i reaccions amb el pas de les hores. Un cop tancat l'escrutini, les informacions inicials van donar pas a les anàlisis especialitzades, en què van introduir-se aspectes com l'evolució de regidories per a cada partit o l'escenari de possibles pactes que s'obre en alguns municipis.

Tota aquest desplegament va ser complement per una cobertura especial a les xarxes socials del diari. Els lectors també van poder seguir tota la informació electoral a Twitter, Facebook i Instagram, a banda de poder veure en primera persona a través de vídeos com l'equip d'aquest diari treballava per oferir la millor informació de qualitat.