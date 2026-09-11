Graviteo A Coruña Xacobeo
Tot el que has de saber de GRAVITEO A Coruña Xacobeo
Del 18 al 20 de setembre, La Marina i O Parrote acolliran cinc competicions, esportistes internacionals i activitats obertes al públic en un festival gratuït d’escalada i parkour
GRAVITEO A Coruña Xacobeo reunirà del 18 al 20 de setembre diferents maneres d’enfrontar-se a l’altura i als obstacles: escalar sense cordes en un mur de 16 metres sobre el mar, disputar curses verticals que es decideixen per centèsimes, obrir-se pas entre els reptes del búlder o trobar el camí més ràpid en un circuit de parkour. Tot tindrà lloc a La Marina i O Parrote, amb accés gratuït per al públic.
El programa inclou la Psicobloc Master Series, l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat, l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña, el Campionat d’Espanya de Parkour i l’Open gallec d’escalada de velocitat juvenil.
El gran espectacle sobre l’Atlàntic
La Psicobloc Master Series oferirà una de les imatges més singulars del festival. Setze especialistes competiran sense cordes, arnesos ni xarxes en un mur desplomat de 16 metres d’altura instal·lat al costat de l’aigua. Els enfrontaments es disputaran en vies paral·leles i el mar actuarà com a protecció en cas de caiguda. Dissabte hi haurà entrenaments i temps de duel d’11.00 a 13.00 hores, abans de les finals nocturnes, previstes de 21.50 a 23.30.
Chris Sharma, un dels grans impulsors mundials del psicobloc, serà l’ambaixador oficial de la prova. Entre els noms confirmats hi ha Julia Chanourdie, Mikel Linacisoro, Svana Bjarnason, Francis Guillén, Katja Debevec, Mattea Pötzi, Isaac Estévez, Ana Belén Argudo, Eneko Carretero i Jérôme González.
Dues generacions contra el cronòmetre
A l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat, dos esportistes sortiran al mateix temps per carrils paral·lels i intentaran arribar a la part superior d’un mur estandarditzat de 15 metres. Els entrenaments lliures se celebraran divendres de 19.00 a 21.00 hores. Dissabte, la competició absoluta femenina i masculina es disputarà entre les 19.00 i les 20.30.
María Laborda hi arribarà com un dels principals referents estatals. Va ser campiona d’Espanya el 2021 i aquest estiu va acabar sisena en la prova europea celebrada a Barcelona. Al seu costat hi haurà Alejandro Rivas i una generació que empeny amb força des de Galícia, amb Nora García Maestu. Diumenge, de 10.00 a 13.00, les categories inferiors tindran el seu propi espai a l’Open gallec d’escalada de velocitat juvenil.
AMI: escalar per competir i incloure
A l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña, els participants hauran de resoldre recorreguts curts i de gran dificultat sense cordes. El programa inclou les categories U15, U17 i Absoluta, a més de Paraescalada U15, Paraescalada U17 i Paraescalada Absoluta. Entre els noms locals hi haurà Javi Gento, referent gallec del búlder de competició.
L’Agrupación de Montañeros Independientes —AMI—, organitzadora de l’Open, portarà al festival, a més, una tasca que va més enllà de la competició. El seu projecte Camino, Escala y Orientación reuneix cada any unes 500 persones en activitats de muntanya, entre les quals hi ha persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió. Diumenge 20, AMI impartirà Boulder Experience, una activitat oberta a infants i joves d’entre 6 i 17 anys, d’11.30 a 14.00 hores.
Velocitat i estil propi entre obstacles
Murs, barres i desnivells formaran el terreny del Campionat d’Espanya de Parkour, organitzat conjuntament amb la Real Federación Española de Gimnasia. En Speed, els atletes han de completar el recorregut en el menor temps possible. En Freestyle, cada participant construeix una línia pròpia de salts, girs i acrobàcies que els jutges valoren per la dificultat, l’execució, la creativitat, la seguretat i la fluïdesa.
L’equip estatal hi arribarà amb esportistes que han lluitat per les medalles internacionals durant el 2026. Marta Gutiérrez va ser bronze a Montpeller i plata a Istanbul. També hi seran Eduardo Oliva, finalista de Freestyle a Montpeller, i Héctor Martínez, semifinalista de Speed en una Copa del Món.
Què veure cada dia
Divendres 18, l’activitat començarà amb l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña: U17 i Paraescalada U17 competiran a partir de les 16.30 hores. A les 17.00 començaran els entrenaments oficials de Speed i Freestyle del Campionat d’Espanya de Parkour i, a les 19.00, els entrenaments lliures d’escalada de velocitat.
Dissabte 19, les classificatòries de Parkour s’allargaran de 9.00 a 21.00 hores. La competició Absoluta i Paraescalada Absoluta masculina de búlder es desenvoluparà de 9.30 a 11.30 i la femenina, de 12.00 a 14.00. U15 i Paraescalada U15 competiran de 17.00 a 18.30. El psicobloc tindrà activitat d’11.00 a 13.00 i de 21.50 a 23.30, mentre que la competició absoluta de velocitat es disputarà de 19.00 a 20.30.
Diumenge 20, l’Open gallec d’escalada de velocitat juvenil es desenvoluparà de 10.00 a 13.00 hores i les finals de Speed i Freestyle de Parkour, de 10.00 a 16.00. D’11.30 a 14.00 hores, AMI impartirà Boulder Experience per a infants i joves d’entre 6 i 17 anys.
A més de les competicions, GRAVITEO A Coruña Xacobeo comptarà amb una zona gastronòmica. Cinc food trucks de Burger Fest oferiran hamburgueses gurmet, opcions veganes i sense gluten, nachos amb guacamole i pastissos de formatge, juntament amb els gelats artesans de Bico de Xeado i una barra de begudes. L’entrada gratuïta, els tallers oberts i aquesta combinació d’esports urbans i oci completaran tres dies d’activitat davant del mar
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