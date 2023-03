Tres persones han mort aquest dijous en un accident laboral a la mina de Cabanasses, a Súria, després que els caigués part del sostre de la galeria de la qual estaven analitzant la seguretat. Les víctimes són Oscar Molina, de Sant Joan de Vilatorrada, Victoriano Pineda, d’Alacant i Daniel Álvarez, de Colòmbia. Els dos primers, d’entre 28 i 29 anys d’edat, eren treballadors de l’empresa i el tercer, de 31 anys, era becari de la UPC de Manresa i portava pocs dies treballant a la mina de Súria. El bagenc també era estudiant de la UPC i feia només 6 mesos que treballava a la mina de Súria. Pineda estava fent un doctorat en geologia a la Universitat de Barcelona. Ambdós centres han organitzat un minut de silenci en record dels joves.

Els fets han tingut lloc entre les 8 i 2/4 de 9 del matí, quan els tres geòlegs estaven avaluant la seguretat d’una nova galeria situada al sector est de la mina. En el torn anterior, la màquina número 30 havia perforat en aquesta direcció estenent les galeries de la mina. A primera hora del matí, com fan cada dia els professionals del departament de geologia de l’empresa, els tres geòlegs havien d’analitzar la seguretat del nou tram perforat per comprovar si era viable treballar-hi per començar a extreure potassa. En aquells moments la màquina estava parada i els miners estaven a l’espera de poder treballar per assegurar la zona i començar-ne a extreure material. Però mentre els geòlegs estaven fent aquesta tasca, part del sostre ha col·lapsat i els ha caigut al damunt un llis (una roca del sostre de la galeria de grans dimensions), que els ha atrapat.

La tasca dels geòlegs és recórrer totes les perforacions que es van duent a terme a la mina. Ells són els encarregats de revisar el seu avanç i indicar els moviments que han de fer les màquines per extreure la potassa amb seguretat. De fet, aquesta feina que estaven fent els geòlegs accidentats, que formaven part dels equips de mecànica de roques i de geologia, era una tasca rutinària que es fa cada dia a primera hora del matí, segons ha explicat el conseller delegat d'ICL, Patricio Chacana, en una atenció als mitjans acompanyat de directius de l’empresa, imatge poc habitual en els darrers accidents mortals a les mines bagenques.

L’accident ha tingut lloc en una galeria nova situada a l’est de la mina, a uns 650 metres de profunditat. «No és la zona més profunda de la mina. Nosaltres treballem fins a 1000 metres de profunditat en alguna zona. A priori, en ser menys profund era més segur, però és un tema que ens haurem de preguntar», ha apuntat el conseller delegat.

Des d’aquell precís moment s'ha activat l’alarma a la mina i s'ha ordenat l’evacuació de les prop de dos-cents persones que hi estaven treballant en aquell moment. Tot i que en un principi el Govern ja ha informat de tres persones mortes, ICL i els serveis d’emergència van demanar prudència ja que encara no s’havia arribat fins al lloc dels fets.

Més de 8 hores de rescat

Els cossos no s'han pogut recuperar fins les 5 de la tarda. «Ha sigut una operació complexa que ha requerit moltes hores perquè no volíem sumar més tragèdia en el procés de rescat. Per això hem hagut d’assegurar molt bé l’àrea abans d’accedir-hi i això ha requerit moltes hores de preparació», ha explicat Chaclana sobre el dispositiu de rescat que ha durat més de 8 hores. Ja al vespre els serveis funeraris s'han emportat els cossos de les víctimes de les instal·lacions.

La mina ha aturat la seva activitat en el moment dels fets i, quan ja es temia el pitjor, va fer tornar a casa tots els seus treballadors. De fet, l’activitat minera ha quedat completament aturada i no es reprendrà fins que es celebrin els funerals de les tres víctimes «tal com mana la tradició minera», ha dit Chaclana. A més, el conseller delegat ha afirmat que es reprendrà l’activitat de forma gradual per poder donar confiança i seguretat els treballadors després del fatídic accident.

Es descarten moviments de terra

L’empresa engegarà una investigació interna per conèixer les causes de l’accident, tot i que Chaclana ha descartat que es tractés d’un moviment de terra. «Aquest fet requereix una revisió i veure què més podem fer per evitar que es repeteixi a aquesta situació. Volem entendre què ha passat», ha explicat. La investigació de l’empresa es sumarà a la que es farà per via judicial. En tot cas, Chaclana ha destacat que a nivell de seguretat la mina havia passat una revisió feia tres setmanes «sense observacions destacades» i ha apuntat que en els darrers anys s’havia incrementat la presència de geòlegs professionals a la plantilla precisament per avaluar la seguretat de les zones i les galeries on havien de començar a treballar els miners.

Els bombers han mobilitzat inicialment nou dotacions. Per la seva part, els Mossos d’Esquadra han activat l’equip de muntanya, la unitat canina i la de subsòl, mentre que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat a Cabanasses dues unitats terrestres, dos helicòpters medicalitzats i l’equip de psicòlegs per atendre companys i familiars davant de la gravetat de l’accident. Els primers han treballar pel rescat dels cossos, però, han sigut els mateixos miners a través de la brigada de rescat de l’empresa. Conjuntament amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, han sigut els encarregats d’assegurar l’estructura de la galeria i poder arribar fins els cossos de les víctimes.

Tres morts 66 anys després

L’accident és el primer accident mortal amb tres víctimes a la mina de Súria des del novembre del 1956, fa 66 anys. Llavors van morir tres treballadors de la mina surienca mentre construïen un dels pous de Cabanasses, precisament on ha tingut lloc l’accident. Una cuba va caure a sobre de tres treballadors que van acabar morint.