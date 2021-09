«Tendenciós, opac i ple d’irregularitats». És com han definit la UBIC, amb Tània Infante al capdavant; l’Associació de Comerciants del Carrer Guimerà, encapçalada per Neus Uró, i la Cambra de Comerç de Manresa, presidida per Sílvia Gratacòs, el procés participatiu de l’Ajuntament per decidir la transformació del carrer d’Àngel Guimerà, iniciat aquest mes. La proposta del consistori es basa en dos models per convertir el vial en una illa de vianants: un en què el bus hi continuï passant com ara i un altre sense el bus.

Els tres ens comercials consideren que l’enquesta, que inclou una vintena de preguntes, la majoria de les quals centrades en el bus i en la parada actual i les noves que es puguin implantar en un futur segons el model que s’acabi escollint, «està totalment esbiaixada, tant en el contingut com en la mostra escollida», i que «la metodologia no és pública ni clara».

Alhora, retreuen al consistori que «s’ha convertit en vinculant quan en un principi no ho era». De fet, recorden que en la sessió que va organitzar l’Ajuntament per informar el comerç del carrer, el mateix dia que va convocar una roda de premsa per informar-ne als mitjans, els van assegurar que no seria vinculant. Sobre aquest tema, fan notar que habitualment les propostes urbanístiques de qualsevol altre punt de la ciutat no són pas sotmeses a consulta.

Consideren quant a l’enquesta, que es pot contestar en línia fins el dia 30, que està «esbiaixada en la mostra» perquè dona «un pes superior als usuaris d’autobús», i hi afegeixen que «l’Ajuntament l’ha reforçat amb enquestadors presencials que només s’adrecen als usuaris de l’autobús que estan situats a la parada del carrer Guimerà i, fins i tot, dins dels mateixos busos».

L’Ajuntament va informar dimarts d’aquesta setmana que des del dia abans «tenim tres enquestadores que recullen enquestes a peu de carrer: dues són al Guimerà i una tercera viatja dalt de les línies L1, L2 i L3», que són les que passen pel mig del Guimerà. Segons informació del consistori, cada deu minuts circula un bus pel vial manresà.

Oblida la molèstia i el perill

Pel que fa al contingut de l’enquesta, el comerç també té queixes. Opinen que «se centra, sobretot, en les modificacions que pot rebre la línia del bus, però no en la molèstia ni en el perill que suposa per als vianants la presència de l’autobús en un carrer sense cotxes». Recorden que quan s’ha fet la prova en diverses ocasions de convertir temporalment el vial en una illa de vianants mantenint la circulació del bus, aquest s’ha convertit en un problema per als vianants perquè impedeix a la gent transitar tranquil·lament per la calçada perquè ha d’estar pendent que no vingui un autobús per darrere i, finalment, acaba anant la gran majoria per la vorera.

«Vinculant a mig procés»

També critiquen l’Ajuntament pel fet que «l’enquesta s’ha convertit en vinculant a mig procés». En aquest sentit, fan memòria que «a les reunions de presentació del procés participatiu, concretament a la del 9 de setembre dirigida al comerç, el mateix regidor de Mobilitat, David Aaron López, havia afirmat que l’enquesta no seria vinculant» i que «unes declaracions de l’Ajuntament a la premsa del passat 22 de setembre, amb el procés ja en marxa, afirmaven que la consulta sí que seria vinculant, però no aclarien cap aspecte de la metodologia, com, per exemple, el mínim de participació» necessària.

Pel que fa a aquest tema, inicialment (vegeu edició del 10 de setembre), el consistori va informar que el procés participatiu es tindria òbviament en compte però que no seria vinculant sinó orientatiu, en el sentit que serviria per copsar l’opinió de la ciutadania però que el seu posicionament més a favor o en contra d’un dels dos models que s’han concretat no seria decisiu. Posteriorment, va aclarir que sí que ho seria (vegeu edició de dimarts d’aquesta setmana). A banda de l’enquesta, el procés participatiu a l’entorn de la transformació del Guimerà ha inclòs cinc sessions informatives obertes a la ciutadania en general. La primera va tenir lloc el dimecres 15 de setembre a la sala petita del teatre Kursaal. Les quatre següents es van organitzar als consells de districte de la ciutat, la darrera de les quals dimecres d’aquesta mateixa setmana.

Reduït a que hi passi o no el bus

Segons la UBIC, l’Associació de Comerciants del Carrer Guimerà i la Cambra de Comerç de Manresa, «sembla clar que el govern de l’Ajuntament ha dissenyat un procés que fa prevaler l’opinió dels usuaris de l’autobús per sobre de la resta de la ciutat». Li critiquen, alhora, que «en lloc de proposar diverses solucions urbanístiques per a aquest espai singular -tipus de paviment, disseny de la jardineria, de les àrees de descans i/o de lleure, de les terrasses, dels contenidors de brossa i les papereres, etc- tot queda reduït a que hi passi, o no, l’autobús».

Conclouen deixant clar que «el comerç de la ciutat ens posicionem clarament per un procés de presa de decisió que no enganyi als ciutadans de Manresa i que tingui en compte les conseqüències i als implicats».