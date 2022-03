Encara que la sisena onada de l'epidèmia de coronavirus vagi clarament de baixa manté la capacitat de generar mort i dolor. La darrera setmana han mort cinc persones ingressades a la Fundació Althaia a causa del coronavirus. Amb aquestes, el nombre de víctimes mortals per covid-19 a les seves instal·lacions arriba a fregar les quatre-centes, exactament 398. Si s'afegeixen a les 172 que hi ha hagut a l'Hospital de Sant Andreu, on no hi ha morts per covid des de fa quatre setmanes. El total en centres assistencials de la ciutat és de 570.

D'altra banda, el nombre d'ingressats baixa i a Althaia s'ha reduït a la meitat en set dies. El 22 de febrer hi havia 40 ingressats i ara n'hi ha 20. L'afectació a Sant Andreu també baixa i s'apropa a xifres com les que es registraven a mitjans de novembre, quan va arrencar la sisena onada. Una dada important és la baixada d'ingressats a la Unitat de Cures Intensives d'Althaia, on hi ha 3 persones. La setmana passada n'hi havia 6 persones i l'anterior 8. Així que va clarament a menys el nombre de persones que necessiten ser ingressades a l'UCI. La dada acumulada des del març del 2020 d'altes donades a pacients ingressats és de 3.537. Pel que fa a Sant Andreu, que compta amb 10 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per covid-19, hi ha hagut 5 nous ingressos i 8 altes en els últims dies. En aquest cas, la xifra acumulada d’ingressos és de 159, la d'altes d'11 i la de defuncions 38.