El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Manresa posa en dubte que l’actuació del govern fos la correcte en el concurs públic per adjudicar el disseny del contingut del Museu del Barroc de Catalunya. És el que ha d’anar a l’antic col·legi de Sant Ignasi.

En el seu moment, fa dos anys, el concurs el va impugnar una de les empreses que s’hi va presentar, la manresana Transversal (vegeu Regió7 del 9 i el 16 de juny del 2021). Va denunciar que la guanyadora s’atribuïa mèrits que no li corresponien.

El PSC ja va demanar aleshores aclariments en un ple municipal. Fins i tot va suggerir revisar el procediment, cosa que no es va fer. El cas acabarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Interpel·la al govern

Ara torna a interpel·lar al govern. Ho fa després que Transversal hagi denunciat el que considera noves irregularitats, i hagi acusat la regidora de Cultura, Anna Crespo, de faltar a la veritat al ple municipal del passat 17 de juny del 2021. Al plenari va afirmar que tenia al seu despatx els documents que certificaven els mèrits de l’empresa que va guanyar el concurs. Segons la documentació que ha aportat ara aportat Transversal, les certificacions estan datades i segellades a partir del 20 de juny en endavant.

Segons el portaveu del Grup Municipal Socialista, Anjo Valentí, l’ombra del dubte continua planant sobre aquest cas. Considera «inversemblant» que el govern i la regidoria se segueixin «amagant» i no hagin respòs a les acusacions. Afirma, així mateix, que si es va faltar a la veritat s’haurien d’assumir responsabilitats.

En una nota de premsa Valentí recorda que el Museu del Barroc de Catalunya i la remodelació de l’antic col·legi de Sant Ignasi «ha estat un projecte que no ha parat de patir entrebancs». Insisteix que segons les dades del PSC, ja s’hi han invertit 10 milions d’euros quan, inicialment, havien de ser 5,4 milions. Es tracta d’una «desviació i una suma de problemàtiques que no deixen de ser el paradigma d’un plantejament que no ha estat el correcte». Insisteix que s’ha planificat malament, i això suposarà una «despesa desmesurada i despropocionada».

El PSC acaba dient que el Museu del Barroc no serà el Guggenheim a la manresana «malgrat que el govern ho pugui pensar».