Acabar de pagar les obres d’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, que es va inaugurar just farà 10 anys, i la nova seu del govern a Manresa, són les principals inversions que preveu fer la Generalitat a la ciutat segons la primera proposta del presupost d’aquest 2024. L’ha pactat amb el PSC, però ha de passar pel sedàs del Parlament, on necessita l’abstenció o el sí d’algun altre grup parlamentari. Fins ara, i igual que els darrers anys, no apareix als comptes del govern català la Fàbrica Nova.

L’executiu ha reservat 2,9 milions d’euros per les obres de la delegació del govern a la Catalunya central que ha d’anar als jutjats vells, a la Baixada de la Seu, ara en fase d’enderrocs dels edificis existents. Fins al 2026 s’hi afegiran 19,5 milions més.

Treballs d'enderrocs

Es tracta d’un projecte que ja està en marxa i en plena fase d’enderrocs. Es dona el cas que el passat febrer es va esfondrar una de les parets de l’edifici que dona carrer Galceran Andreu. En aquell moment no hi havia ningú treballant. Segons la Delegació Territorial del Govern, no ha alterat ni els plans ni el calendari de l’actuació.

La previsió és que quan tot quedi net de runa s’hi faci una intervenció arqueològica, i que les obres de l’edifici nou comencin passat l’estiu. Suposarà una inversió superior als 20 milions d’euros. Aglutinarà tots els serveis que la Generalitat té escampats per diversos punts de Manresa. Hi treballaran més de 250 persones.

Encara paga l'hospital

El projecte dels pressupostos a Manresa preveuen, així mateix, una partida de quatre milions -que seran 12 fins al 2026- per pagar les obres de la part nova de l’Hospital Sant Joan de Déu. Es dona el cas que es va inaugurar farà 10 anys. Va ser un octubre del 2014. La part nova del centre va costar 114 milions. 54 en una primera fase i 60 en una segona. El Govern destina una partida cada any per pagar l’obra.

Fins ara la Fàbrica Nova, no apareix tot i que la idea de reconvertir l’històric complex industrial en un campus universitari de la UPC és un dels més rellevants que té entre mans Manresa. La Generalitat tampoc no ha dedicat cap partida els dos últims pressupostos. De moment s’hi han destinat 12,3 milions que hi va posar l’Ajuntament per comprar la nau i els terrenys de l’entorn, i compta amb els 10 milions del govern central per un pacte amb ERC.

El projecte de consolidació i rehabilitació de l’edifici ja està aprovat. Ara cal adjudicar les obres, procés que s’allargarà fins a l’estiu com a mínim. De la resta, no se’n sap res gairebé tres anys després de fer-se pública la voluntat de convertir l’antic complex industrial en un campus universitari i de coneixement.

L’acord entre govern i PSC també preveu instar al govern central a crear 25 nous jutjats a Catalunya, un dels quals a Manresa. Així mateix, destaca que al Bages s’invertiran 10,3 milions en actuacions a línies de ferrocarrils, 37,7 fins al 2027. A Manresa un altre dels grans projectes sobre la taula és el soterrament de la via del tren dels Catalans entre les estacions de Manresa Alta i la nova estació que hi ha d’haver a plaça Espanya.