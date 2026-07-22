Sis consells per protegir-se de la calor i gaudir de l’estiu amb seguretat
Adoptar petits hàbits quotidians ajuda a reduir els riscos associats a les altes temperatures, especialment entre les persones més vulnerables
Generalitat de Catalunya
L’estiu és una època per gaudir de l’aire lliure, les vacances i les activitats amb família i amics. Però les altes temperatures també poden tenir efectes no desitjats sobre la salut i provocar problemes com la deshidratació, l’esgotament per calor o el cop de calor.
Per aquest motiu, durant els episodis de calor intensa és important incorporar mesures senzilles de prevencióen el dia a dia. Mantenir la llar fresca, protegir-se del sol, hidratar-se correctament i adaptar les activitats són alguns dels gestos que ajuden a passar un estiu més segur.
1. A casa, controla la temperatura
Mantenir la temperatura de la llar en uns nivells confortables és una de les principals mesures per protegir-se de la calor.
Durant les hores de més sol, és recomanable abaixar les persianes, tancar finestres i evitar que l’aire calent entri a l’interior. En canvi, cal aprofitar les primeres hores del matí i la nit per ventilar la casa.
També és important utilitzar de manera adequada els ventiladors i l’aire condicionat per aconseguir un ambient agradable.
2. Al carrer, evita el sol
Quan les temperatures són elevades, convé reduir l’exposició directa al sol, especialment durant les hores centrals del dia.
Sempre que sigui possible, cal buscar espais d’ombra, portar roba lleugera i transpirable, utilitzar gorra o barret i protegir la pell amb crema solar.
També és recomanable planificar els desplaçaments per evitar les franges horàries amb més calor i buscar espais climatitzats quan sigui necessari
3. A la feina, evita riscos
Les persones que treballen a l’aire lliure o en espais amb temperatures elevades han d’extremar les precaucions.
És important adaptar els horaris i les tasques quan sigui possible, fer pauses freqüents en espais frescos i beure aigua regularment.
Una correcta planificació ajuda a reduir els riscos associats a l’exposició prolongada a la calor durant la jornada laboral.
4. Limita l’activitat física
Fer exercici intens durant les hores de més calor pot augmentar el risc de patir un problema relacionat amb les altes temperatures.
Es recomana practicar esport en les hores més fresques del dia, reduir la intensitat de l’activitat i fer pauses freqüents per descansar i hidratar-se.
Davant de símptomes com cansament excessiu, mareig, mal de cap o debilitat, cal aturar l’activitat.
5. Hidrata’t sovint
Beure aigua amb freqüència és fonamental per mantenir una bona hidratació, encara que no es tingui sensació de set.
L’aigua ha de ser la beguda principal durant els dies de calor. També és recomanable incorporar aliments amb un alt contingut d’aigua, com fruites i verdures.
Cal evitar el consum excessiu de begudes alcohòliques o amb molt sucre, ja que poden afavorir la deshidratació.
6. Protegiu-vos de la calor també durant la nit
Les altes temperatures no només afecten durant el dia. Les nits tòrrides també poden dificultar el descans i afectar la qualitat del son, especialment quan la calor es manté durant diversos dies seguits.
Per afavorir un millor descans, és recomanable ventilar la llar durant la nit, obrint les finestres per facilitar la circulació de l’aire, especialment si estan situades en punts oposats de la casa. També és preferible escollir per dormir l’estança més fresca i millor ventilada de l’habitatge i, si és possible, situar-se en espais dels pisos inferiors, on la temperatura acostuma a ser més baixa. També pot ser útil utilitzar un ventilador o, si es disposa d’aire condicionat, encendre’l una estona abans d’anar a dormir i programar-ne l’apagada.
A més, és recomanable evitar fonts de calor innecessàries, com els aparells electrònics connectats, optar per bombetes LED i utilitzar roba de llit lleugera i transpirable. Per sopar, és preferible triar àpats lleugers i frescos, i una dutxa amb aigua tèbia abans d’anar al llit pot ajudar a reduir la sensació de calor i afavorir el confort.
Altres recomanacions per afrontar els episodis de calor intensa
La calor pot afectar tothom, però no totes les persones tenen el mateix risc davant d’un episodi de temperatures elevades. Les persones grans, els infants petits, les embarassades i les persones amb malalties cròniques poden ser especialment vulnerables als efectes de la calor i requereixen una atenció especial.
Durant els dies més calorosos, és important estar pendent de familiars, veïns o persones de l’entorn que puguin necessitar més suport, especialment si viuen soles. Comprovar que disposen d’un espai fresc, que beuen prou aigua i que es troben bé pot ajudar a prevenir situacions de risc.
També és recomanable consultar la previsió meteorològica i els avisos per calor intensa, planificar les activitats en les hores més adequades i aprofitar els espais frescos o refugis climàtics quan sigui necessari.
Reconèixer els senyals d’alerta és clau: el mareig, la debilitat intensa, el mal de cap, les nàusees, la confusió o una temperatura corporal molt elevada poden indicar un problema relacionat amb la calor. Davant d’un possible cop de calor, cal actuar amb rapidesa i demanar ajuda sanitària.
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