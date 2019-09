El que mai has de fer en cas de riuada

Diario Información

El conductor protagonista d'aquesta història es va ficar a la gola del llop. Les imatges les ha publicat el Diario Información i són de Santa Pola (Alacant), durant el fort episodi de pluges torrencials provocat per una gota freda. Tot i la pluja, l'home va agafar el cotxe i de cop es va trobar rodejat per una forta corrent que el va arrossegar davant la mirada impotent d'un veí que gravava l'escena. En el vídeo es veu com el conductor, amb les mans al volant, intenta controlar la direcció del vehicle, però no pot. En alguns moments, l'aigua l'arriba a cobrir completament. Es desconeix el desenllaç de la història, tot i que l'Ajuntament de Santa Pola no ha notificat cap víctima mortal per culpa del temporal.