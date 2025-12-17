La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
El nou servei de retinografia que ofereix Opticalia a la capital de la comarca del Bages permet que els pacients tinguin resultats revisats per un equip de catorze oftalmòlegs especialistes en retina un dia després de la realització de la prova, inclús en pocs minuts si és urgent
La prevenció visual fa un pas endavant a Manresa amb l’arribada del nou servei de retinografia d’Opticalia, una tecnologia capaç de detectar a temps malalties oculars i sistèmiques que sovint passen desapercebudes.
"És un aparell que fa fotos de la retina i que ens permet veure molt més que la salut ocular immediata", explica Jordi Mercè, òptic optometrista responsable del centre del carrer Guimerà. "La retina pot mostrar signes d’hipertensió, diabetis, problemes vasculars i fins i tot indicis de patologies greus com trombes, infarts o tumors cerebrals. Molts d’aquests problemes no donen símptomes i, a la sanitat pública, el temps d’espera pot ser llargíssim. Aquí, en canvi, el pacient ho té en 24 hores i si és urgent, en uns minuts".
El funcionament del servei és tan senzill com sorprenent. El pacient s’asseu i el professional li col·loca el retinògraf en forma de pistola davant de l’ull, fixa la mirada en un punt lluminós i en qüestió de segons s’obté una imatge d’alta qualitat del fons de l’ull. Aquesta fotografia s’envia automàticament a un equip format per catorze oftalmòlegs especialistes en retina, que en fan una lectura exhaustiva i generen un informe mèdic detallat.
L’establiment rep l’informe habitualment el mateix dia o l’endemà, i l’entrega al pacient per correu electrònic, WhatsApp, SMS o en paper. El document indica si es veu tot dins de la normalitat, si cal una revisió ordinària o si hi ha algun indici que requereixi una derivació urgent.
"És un cribratge molt potent", explica Mercè des del centre. «Ens hem trobat casos que, sense donar senyals, presentaven alteracions importants. Fa poc, per exemple, un informe va sortir en vermell, això vol dir urgència immediata, i aquella persona, que encara no notava res, va poder anar al metge l’endemà mateix evitant que empitjorés la seva salut».
Prevenció que salva vides
La prevenció és un dels pilars del nou servei. A Opticalia celebren poder oferir una eina que contribueix a detectar problemes quan encara són solucionables. Els exemples no falten: diabetis mal controlada que afecta la retina, hipertensió no diagnosticada, petites hemorràgies, signes d’infarts lacunars o lesions del nervi òptic. "A vegades tens davant un pacient que no hi veu bé i sembla que només cal canviar la graduació, però l’ull pot explicar una altra història. Ens va passar amb una noia: ningú imaginava què tenia, i quan la vam derivar al metge li van diagnosticar un tumor cerebral. Per això diem que la salut visual és salut general".
El servei és especialment recomanat a partir dels 45-50 anys, a persones amb molta miopia, que tenen més risc de patologies retinianes, i a col·lectius com diabètics o hipertensos, que haurien de fer fons d’ull amb freqüència. "Hi ha diabètics que passen dos anys sense fer-se cap revisió de retina. Aquí, per 20 euros, poden estar tranquils l’endemà mateix".
Un preu assequible
El cost del nou servei de retinografia servei és de 20 euros, un preu que ha tingut una acollida excel·lent entre la clientela. "La majoria, quan els ho expliquem, ens diuen: sí, sí, fes-m’ho". És un import molt raonable si el comparem amb el temps d’espera de la sanitat pública i tenint en compte que en aquest cas els pacients tenen els resultats el mateix dia de la prova o l’endemà. I la tranquil·litat de saber si hi ha alguna cosa o no, això no té preu.
Durant el mes d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Retina, Opticalia fins i tot va oferir la retinografia gratuïtament com a acció de sensibilització. Aquesta aposta pel servei forma part de la filosofia del centre. "Nosaltres no volem entrar en guerres de preus", afirma Jordi Mercè, responsable de l'òptica, que acumula 35 anys de professió. «Som Opticalia, un grup fort i amb molta imatge, però sobretot volem diferenciar-nos per la qualitat i per l’atenció personalitzada. Les ofertesque fem són molt competitives, però el que fidelitza un client és el servei i la confiança».
Cuidar la visió és cuidar la salut
A Opticalia destaquen que volen oferir una atenció integral, que vagi més enllà de fer ulleres o ajustar graduacions. L’arribada d’aquest retinògraf, present tant a Manresa com a Solsona, reforça aquest compromís.
La fidelitat de la clientela ho confirma: "Amb les obres al carrer pensàvem que baixaria la feina, i no ha estat així. El client fidel ve igualment, perquè confia en el servei i en nosaltres", detalla el responsable del centre.
Aquest vincle també es deixa sentir en la implicació del personal . L’equip, format per òptics optometristes experimentats i joves professionals en pràctiques, es mostra entusiasmat amb el nou servei i amb la resposta de la gent. «Hem enviat WhatsApps als nostres clients per informar-los, sobretot als més grans. I han vingut encantats». Amb el nou servei de retinografia, Opticalia reafirma el seu compromís: cuidar la visió és cuidar la salut, i ho fan d’una manera accessible, ràpida i professional.
