Per davant de qualsevol altra entitat, els metges tornen a triar Assistència Sanitària
L’enquesta del Consell de Col·legis de Metges sobre els professionals de la medicina privada situa, per desè any consecutiu, Assistència Sanitària com l’entitat més ben valorada. L’informe revela un sector satisfet amb l’autonomia que ofereix la privada, però crític amb les retribucions i la relació amb les altres asseguradores
Regió7
Amb un lideratge en solitari i sostingut durant 10 anys, els col·legis de metges catalans escullen Assistència Sanitària com a millor entitat asseguradora, companyia o mútua de salut. L’edició 2025 de l’Enquesta dels professionals de la medicina privada del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) confirma, un any més, la situació d’un sector que evoluciona ràpidament i que afronta reptes estructurals importants. Entre els resultats més rellevants, destaca novament la valoració que els professionals fan de les entitats asseguradores, un indicador sensible que mostra diferències notables entre unes i altres.
En aquest apartat, Assistència Sanitària torna a ocupar la primera posició, mantenint així una trajectòria continuada de lideratge que ja suma deu anys consecutius. El resultat subratlla la confiança dels metges en el model de relació que ofereix l’entitat, un aspecte que es converteix en diferencial en un entorn percebut com a cada vegada més exigent.
Una enquesta àmplia
L’enquesta, basada en les respostes de 1.271 metges que exerceixen activitat privada a Catalunya, dibuixa un panorama en què els professionals valoren especialment l’autonomia, la flexibilitat i la possibilitat de conciliar que els ofereix la pràctica privada, però denuncien unes retribucions injustes.
En aquest context, el rànquing d’entitats pren especial rellevància. Segons el CCMC, només dues de les setze analitzades arriben al notable. Assistència Sanitària, que encapçala la taula amb un 7,48 i manté la primera posició assolida en totes les edicions de l’enquesta, es consolida com l’entitat més ben valorada pel col·lectiu mèdic. Els professionals destaquen aspectes com la gestió de les sol·licituds, la claredat en la informació i la percepció d’un tracte més proper i coherent amb la pràctica clínica. Tot plegat, elements que, segons el CCMC, contribueixen a una millor atenció i un clima de confiança en un sector on aquesta és una peça clau.
L’enquesta també reflecteix profunds canvis estructurals en la medicina privada, amb un augment de la presència femenina, la reducció del model de consulta pròpia i una concentració creixent de l’activitat en centres vinculats a grups hospitalaris o asseguradores. Davant aquest escenari, els professionals reclamen millores en retribucions, tecnologia, formació i transparència, així com una relació més fluida amb les entitats i la revisió de les pòlisses low cost. En aquest context de transformació, la continuïtat d’Assistència Sanitària al capdavant del rànquing adquireix un valor destacat, ja que els metges la perceben com un referent d’estabilitat i coherència alineat amb la qualitat assistencial.
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
- Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor