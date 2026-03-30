Neix una unitat pionera de Rinoal·lèrgia per abordar la salut respiratòria de manera integral
L’aliança entre els equips d’Otorrinolaringologia i l’Al·lergologia de la Clínica Sant Josep permet diagnosticar i abordar patologies com la rinitis crònica i la sinusitis amb coordinació clínica.
La combinació de pol·len i fongs de la humitat, apareguts per un hivern amb moltes pluges, podria estendre els símptomes de les persones al·lèrgiques durant un període més prolongat de l’habitual.
Clínica Sant Josep
Per a molts pacients, el calvari de mocs, esternuts i dificultat per respirar es converteix a anar de consulta en consulta i no sempre es troba una solució coordinada. Per aquest motiu, amb l'objectiu d'oferir una atenció més eficient i personalitzada, la Clínica Sant Josep ha posat en marxa la nova Unitat de Rinoal·lèrgia, liderada pel Dr. Ricardo Bartel, otorrinolaringòleg especialitzat en rinologia i cirurgia endoscòpica nasosinusal, i otologia i cirurgia endoscòpica d’orella, i la Dra. Laia Ferré, metgessa especialista en Al·lergologia de la Clínica Sant Josep.
Aquest servei neix de la necessitat d'abordar de manera conjunta les patologies del nas i els sinus paranasals, tant de pacients pediàtrics com adults, que sovint presenten una causa mixta, anatòmica i immunològica, fet que provoca la seva malaltia. Com especifica l’otorrinolaringòleg Ricardo Bartel, “hi ha un gran volum de pacients que, fins ara, havien de fer diverses visites per trobar la causa i el tractament més adient. En molts casos, la causa del problema respon a un problema anatòmic, funcional, però també immunològic”. Amb l’obertura d’aquesta unitat, “volem que el pacient no hagi d’anar a un periple de consultes i pugui trobar el diagnòstic precís i acurat, amb un estudi de l’estructura del nas i el sistema immunitari alhora”. Aquesta visió de treball multidisciplinari redueix el temps de diagnòstic i augmenta l'èxit del tractament, i pot disminuir el risc que una rinitis no diagnosticada acabi evolucionant cap a un asma o bé empitjorant-lo quan aquest ja existeix.
Precisament, segons estimacions de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el 25% de la població presenta rinitis, amb o sense conjuntivitis al·lèrgica, i fins a un 12% pateix asma al·lèrgica. L’edat mitjana dels pacients que consulten per rinoconjuntivitis i asma és de 30 i 29 anys, respectivament, amb un predomini del sexe femení en tots dos casos (55,4% en la rinoconjuntivitis i 55% en l'asma).
Un sol equip per a un diagnòstic precís
La nova Unitat de Rinoal·lèrgia ofereix un catàleg de serveis que inclou des de l’estudi de la rinitis, diferenciant entre rinitis al·lèrgica, no al·lèrgica i vasomotora, el tractament mèdic i seguiment de sinusitis agudes i cròniques (amb pòlips o sense) i proves diagnòstiques d'alta resolució, com són els prick tests, o proves cutànies i anàlisis de sang específiques.
Gràcies a aquest diagnòstic acurat i com a resultat d’un equip multidisciplinari, es pot determinar si el pacient necessita un control farmacològic estricte, vacunes personalitzades o, en casos seleccionats, una intervenció quirúrgica funcional per restablir la respiració òptima.
Com comenta la Dra. Laia Ferré, la unitat “no només se centra en el diagnòstic, sinó en solucions a llarg termini per millorar la qualitat de vida del pacient”. Aquesta millora passa per tractaments dirigits de corticoides nasals i antihistamínics fins a la immunoteràpia (vacunes), que permet tractar la causa de l’al·lèrgia i no només els seus símptomes. A més, la col·laboració directa amb els otorrinolaringòlegs i al·lergòlegs permet avaluar si el pacient és candidat a cirurgia funcional en casos de desviació de l'envà o sinusitis recalcitrant (crònica).
Una primavera d’alta concentració per a les persones al·lèrgiques
La Dra. Laia Ferré posa èmfasi a destacar la creació d’aquesta unitat enguany perquè, “venim d’un any 2025 amb un augment de la prevalença de l’al·lèrgia respiratòria, records històrics de consultes mèdiques i un creixement notable del nombre de nous diagnòstics de persones al·lèrgiques al pol·len.” A més, segons la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB, hi ha una previsió de concentració de pol·len molt superior a les concentracions normals enregistrades els darrers 29 anys. Per això, cal extremar les precaucions”.
Donat que l’any ha començat amb temperatures fresques, la major part de les plantes de floració hivernal (especialment de xiprer, freixe i parietària) no han alliberat el pol·len fins a mitjans-finals de febrer, amb un cert endarreriment respecte a anys anteriors, però amb concentracions superiors a les normals gràcies a l’abundància d’aigua per les pluges caigudes els darrers mesos. Les previsions marquen que, la combinació de pol·len dels arbres —com el plàtan d’ombra i l’olivera— i els fongs de la humitat podria estendre els símptomes per a les persones que tenen rinitis durant un període més prolongat de l’habitual. Pel que fa a les gramínies, l'afectació dependrà directament de l'evolució de les pluges i les temperatures de les pròximes setmanes.
Les persones que estiguin interessades a demanar hora per aquesta unitat de Rinoal·lèrgia poden fer-ho trucant al telèfon 93 874 42 98 o a través de la plataforma per a demanar hora, en versió web Espai Pacient o bé l’App Espai Pacient.
