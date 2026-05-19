Estàs embarassada? Resolem els dubtes més freqüents amb respostes clares
Mutuacat
L’embaràs és una etapa plena d’il·lusió. No obstant això, també és cert que quan estàs embarassada apareixen molts dubtes. De fet, cada dona viu l’embaràs de manera diferent. Per això, és normal fer-se preguntes sobtades sobre símptomes, hàbits o el dia a dia.
A continuació, resolem alguns dels dubtes més freqüents amb respostes clares i útils.
És normal tenir molta son durant l’embaràs?
Sí, és molt habitual, sobretot durant el primer i tercer trimestre.
Principalment, es deu a l’augment de la progesterona. A més, el cos està treballant intensament per adaptar-se als canvis.
Per tant, descansar més no només és normal, sinó també necessari.
Una embarassada ha de menjar per dos?
No, no cal menjar el doble, sinó millor.
És cert que augmenten les necessitats energètiques. Ara bé, aquest increment és moderat. Per això, es recomana una alimentació equilibrada i adaptada a cada etapa.
El més important és prioritzar nutrients clau:
- Àcid fòlic (sobretot al principi)
- Ferro
- Calci
- Proteïna
- Iode
- Omega-3
És normal tenir acidesa o mal d’estómac?
Sí, especialment a partir del segon trimestre.
D’una banda, això es deu al fet que les hormones relaxen la vàlvula que separa l’estómac de l’esòfag. De l’altra, l’úter pressiona els òrgans digestius. Per això, és recomanable menjar en petites quantitats i evitar aliments molt àcids o grassos.
Antigament corria un mite que afirmava que l’acidesa indicava que el nadó tindria molt cabell. La realitat és que no hi ha evidència clara que ho relacioni
És normal que s’inflin les cames, des que estic embarassada?
Sí, la retenció de líquids és freqüent, sobretot al final del dia.
A més, la circulació es veu afectada pel pes de l’úter. Per tant, pot aparèixer inflor als turmells i als peus.
En aquests casos, elevar les cames i caminar una mica pot ajudar.
Puc fer exercici físic?
En general, sí, sempre que no hi hagi contraindicacions mèdiques.
De fet, l’exercici moderat pot millorar la circulació i l’estat d’ànim. A més, ajuda a preparar el cos pel part.
Tot i això, és important adaptar la intensitat de l’exercici i consultar amb el professional de la salut.
Cada quant cal fer revisions durant l’embaràs?
En general, el seguiment de l’embaràs implica visites periòdiques durant tota la gestació.
Habitualment, en un embaràs sense complicacions, les revisions es fan cada 4 o 6 setmanes fins a la setmana 36. A partir d’aquest moment, les visites es fan més freqüents. Concretament, passen a ser cada 1 o 2 setmanes fins al final de l’embaràs.
De tota manera, davant de qualsevol dubte o símptoma que generi preocupació, és important consultar els serveis mèdics. Per exemple, si hi ha dolor intens, sagnat o inflor sobtada, cal valorar-ho mèdicament.
Hi ha diferències entre la sanitat pública i la privada?
Sí, tot i que totes dues garanteixen un seguiment complet i segur.
El seguiment públic està molt protocol·litzat i combina visites mèdiques amb les de la llevadora, especialment en embarassos de baix risc.
En la sanitat privada el seguiment acostuma a ser més flexible. Sovint permet fer més visites, proves i controls addicionals. Així mateix, habitualment, el realitza el mateix ginecòleg durant tot el procés.
Si estic embarassada, puc contractar una assegurança de salut?
En general, sí, tot i que depèn de cada cas i de cada asseguradora. A més, les condicions poden variar segons la pòlissa. Per això, és important informar-se bé abans de prendre una decisió.
Per exemple, hi ha opcions com la de Mutuacat, que permeten contractar l’assegurança fins i tot amb l’embaràs en curs i ofereixen seguiment mèdic des del primer dia.
En definitiva, l’embaràs comporta molts canvis físics i emocionals. De tota manera, la majoria de símptomes són normals i formen part del procés.
Per això, disposar d’informació fiable ajuda a viure aquesta etapa amb més serenitat.
Si t’ha agradat aquest article, potser també trobaràs interessants aquests altres articles del nostre blog:
- Embaràs: consells pràctics i calendari de visites i proves
- Nadó en camí
- Obstetrícia: cura durant l’embaràs, el part i el postpart
També et convidem a llegir altres consells de salut per cuidat-te sempre
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols