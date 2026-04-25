Arriba Oférica, la forma més ràpida de trobar ofertes, descomptes i catàlegs a Catalunya sense perdre temps
La nova plataforma integrada a Prensa Ibérica reuneix en un sol lloc ofertes, descomptes i catàlegs de negocis locals i nacionals perquè estalviar sigui més fàcil, ràpid i proper.
Buscar una bona oferta sembla fàcil fins que toca fer-ho de debò. Una web per una banda, un fulletó digital per l'altra, promocions en xarxes, descomptes que canvien cada setmana i catàlegs que moltes vegades ni saps on consultar. El que t'hauria d'ajudar a estalviar acaba robant-te temps.
El que fa diferent Oférica és la seva capacitat per ordenar promocions en un únic espai, però el seu valor és com organitza aquesta informació. La plataforma permet consultar ofertes segons la ciutat, facilitant trobar el que realment interessa a cada entorn.
Entre els principals avantatges d'Oférica destaquen la possibilitat de consultar ofertes segons la ciutat, accedir des d'un únic lloc a catàlegs i descomptes de negocis locals i nacionals, descobrir promocions properes i estalviar temps en la recerca d'oportunitats de compra. Això converteix la cerca en una cosa molt més útil, més ràpida i més propera.
De les grans marques als negocis de proximitat
Una altra de les fortaleses d' Oférica és la varietat d'empreses que poden utilitzar la plataforma per mostrar les seves propostes comercials. L'usuari no només pot trobar descomptes o catàlegs de negocis propers sinó també d'ensenyes conegudes que formen part del consum quotidià.
En aquest aparador ja hi tenen presència marques com Mi Electro o Carrefour, juntament amb altres companyies que veuen en Oférica una manera eficaç de donar visibilitat a les seves ofertes i catàlegs digitals. Aquesta combinació és especialment interessant perquè uneix dos mons que són totalment compatibles per al consumidor: el de les marques reconegudes i el del comerç connectat amb la realitat local.
L'avantatge és que tot conviu en un mateix espai. Així, l'usuari pot descobrir promocions d'empreses conegudes i explorar oportunitats més properes, sense canviar de plataforma i amb una navegació molt més senzilla.
Una plataforma pensada per estalviar, però també per descobrir
Moltes vegades l'estalvi no depèn només de pagar menys, sinó de saber quines opcions hi ha al teu voltant. I aquí Oférica afegeix un altre valor important: no es limita a mostrar promocions, també ajuda a descobrir-les.
Aquest matís és clau. Perquè hi ha usuaris que entren buscant alguna cosa molt concreta, però també d'altres que simplement volen saber quins catàlegs o ofertes tenen disponibles a la seva ciutat. En tots dos casos, la plataforma funciona com un punt de trobada entre la necessitat de comprar millor i la possibilitat de fer-ho amb més informació.
Com funciona Oférica: fàcil, ràpid i amb sentit local
L'experiència està pensada per ser directa. L'usuari accedeix a la plataforma, selecciona la ciutat o consulta la localització disponible i, a partir d'aquí, pot explorar ofertes, descomptes i catàlegs digitals organitzats de manera molt més clara.
La proposta es resumeix de manera senzilla: entrar, mirar, descobrir i estalviar. Sense passos complicats ni cerques interminables. Tot està plantejat perquè la consulta resulti ràpida i natural, fins i tot per als que no volen perdre temps navegant entre pàgines diferents.
Aquest enfocament és especialment útil en una època en què l'atenció és limitada. Com més simple sigui l'accés a la informació, més probabilitats hi ha que l'experiència funcioni. I és aquí on Oférica vol fer-se fort: en la comoditat, la claredat i la proximitat.
Oférica, el valor d'estar integrada a Regió7
La integració d'Oférica a Regió7 permet als lectors accedir de forma ràpida i senzilla a ofertes, descomptes i catàlegs des d'un entorn informatiu proper i de confiança. La seva arribada al medi reforça la visibilitat de la plataforma i l'acosta als nostres lectors que ja consulten aquesta capçalera per informar-se sobre l'actualitat de la seva localitat.
Per als lectors suposa descobrir promocions útils sense sortir d'un espai habitual i reconeixible. Per a les empreses, representa l'oportunitat de mostrar-se davant d'una audiència local amb un vincle fort amb el medi i amb un interès real pel consum de proximitat.
Quan estalviar comença per saber on mirar Oférica neix amb una idea senzilla, però molt útil: que trobar ofertes, descomptes i catàlegs a Catalunya deixi de ser una cerca interminable i es converteixi en una experiència ràpida, propera i ordenada. Perquè quan tot està en un sol lloc, estalviar és molt més fàcil.
No sempre cal buscar més. De vegades només cal buscar millor. Aquesta és, en el fons, la lògica que explica el sentit d'Oférica: reunir en un sol lloc les ofertes, els descomptes i els catàlegs que et poden interessar segons la teva ciutat perquè trobar oportunitats no es converteixi en una feina més.
Preguntes freqüents sobre Oférica
Aquestes preguntes freqüents resumeixen què és Oférica, com funciona i per a què serveix aquesta plataforma integrada a Prensa Ibérica que reuneix ofertes, descomptes i catàlegs digitals en un sol lloc.
¿Què és Oférica?
Oférica és una plataforma integrada a Prensa Ibérica que reuneix ofertes, descomptes i catàlegs digitals de negocis locals i nacionals en un sol lloc.
¿Com funciona Ofèrica?
L'usuari accedeix a la plataforma, consulta la ciutat i descobreix promocions, catàlegs i descomptes organitzats segons la localització.
¿Per què serveix Oférica?
Serveix per localitzar oportunitats de compra a prop teu de forma més ràpida, còmoda i ordenada, sense haver de buscar en múltiples webs o aplicacions.
¿Quin tipus d'empreses poden aparèixer a Oférica?
A Oférica es poden trobar tant negocis de proximitat com marques reconegudes que volen donar visibilitat a les seves ofertes i catàlegs digitals.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"