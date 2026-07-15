Per què escollir Ofèrica per connectar-nos a les millors promocions
Buscar una bona oportunitat d'estalvi a internet ha esdevingut una pràctica habitual per a milers de consumidors. Tot i això, en més d'una ocasió, en intentar accedir a descomptes exclusius o ofertes per registre, l'usuari es troba amb un formulari que va més enllà del correu electrònic habitual i sol·licita un número de telèfon.
¿Per què algunes promocions demanen el telèfon? ¿Quan val la pena deixar el teu número per a una oferta?
Lluny de ser una intrusió, aquesta pràctica respon a una evolució de les promocions digitals cap a un model d’atenció molt més directe, segur i personalitzat. El secret no és donar les dades a cegues, sinó entendre què es rep a canvi i aprendre a identificar entorns de confiança.
La nova tendència en promocions digitals cerca oferir un canal de contacte directe i personalitzat, una estratègia per la qual plataformes com Oférica connecten les necessitats del consumidor amb el valor comercial dels negocis locals.
Avantatges de rebre promocions personalitzades
Compartir el número de telèfon en entorns segurs aporta un valor que el correu electrònic tradicional no pot oferir. Mentre que les safates d'entrada solen omplir-se de correus massius que acaben a la carpeta d'spam, el contacte telefònic es reserva per a transaccions i gestions de més consideració.
Els principals avantatges per al consumidor en compartir telèfon per rebre descomptes legítims inclouen:
- Atenció i assessorament personalitzat: En sectors complexos (com l'automoció, la formació, les assegurances o la salut), un especialista pot resoldre dubtes específics de manera immediata.
- Accés a millors condicions: Moltes empreses reserven les seves campanyes més potents i personalitzades per als usuaris amb qui poden parlar directament.
- Agilitat en la gestió: Evita encreuaments interminables de missatges; una trucada curta sol ser suficient per tancar les condicions d'un servei.
Per beneficiar-se'n amb tota tranquil·litat, l'usuari ha de buscar plataformes transparents que deixin clar l'ús de les vostres dades. En aquest sentit, Oférica es posiciona com un entorn segur que vetlla per la claredat de la informació, permetent al consumidor explorar de manera natural quines opcions hi ha al seu voltant.
Enfocament empresarial: la importància dels leads qualificats
Per a les empreses, especialment les que ofereixen serveis d'alta consideració o vendes consultives, la perspectiva és diferent. A l'entorn del màrqueting local, no tots els registres tenen el mateix valor. Un correu electrònic pot ser un indicador de curiositat, però un telèfon representa un interès real de compra.
Disposar d'aquest canal permet als negocis locals i serveis professionals:
· Contactar directament amb clients potencials en el moment òptim.
· Accelerar el procés comercial eliminant intermediaris i esperes.
· Millorar les taxes de conversió, transformant de manera més eficient l'interès digital en una venda real.
Hi ha una gran diferència entre el correu electrònic i telèfon en la captació de clients. El segon permet qualificar l’interès, entendre les necessitats reals de l’usuari i humanitzar la relació comercial des del primer contacte.
Pla Destaca Pro: la solució d'Oférica per a la generació de contactes
Per als comerços i empreses que necessiten fer un salt de qualitat en la seva estratègia i busquen com aconseguir leads de qualitat, la plataforma ha dissenyat una eina específica. El Pla Destaca Pro d'Oférica està pensat precisament per als negocis que requereixen captar registres de més valor i establir una comunicació directa amb l'usuari.
Aquesta solució B2B no només facilita la captació de clients, sinó que dota les empreses d'un panell de control avançat (dashboard) per al seguiment de resultats, accés a estadístiques detallades i una gestió optimitzada de les campanyes de generació de contactes comercials.
Promoció de llançament: Amb motiu del seu desplegament per impulsar el teixit empresarial, el Pla Destaca Pro ofereix un fee gratuït fins al 31 d'agost del 2026 per a tots aquells negocis que vulguin provar els avantatges d'aquest nou canal de visibilitat.
Seguretat i confiança: el valor de cercar al lloc adequat
Al final, la clau perquè aquesta relació funcioni es resumeix en la confiança mútua. El consumidor està disposat a facilitar el seu contacte quan percep que la proposta és legítima, transparent i li aporta un benefici real. Per part seva, el negoci obté un contacte valuós que ha de cuidar amb responsabilitat.
Oférica neix amb el propòsit de connectar de forma clara i ordenada aquestes dues necessitats: ajudar els usuaris a trobar oportunitats reals d’estalvi sense perdre temps i oferir a les empreses un aparador segur per mostrar les seves propostes comercials de valor.
Via: Diari de Girona
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