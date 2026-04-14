El nou ritual de comiat a Manresa que permet escriure l'últim missatge al fèretre
El Tanatori d'Àltima reforça l'atenció emocional al Bages amb suport psicològic gratuït les 24 hores
La manera com les societats afronten la pèrdua és, segurament, un dels indicadors més fidels de la seva sensibilitat humana. A les comarques centrals, i més concretament al Bages, el 2026 ha consolidat una tendència que ja apuntaven les dades oficials de finals de l'any passat: el pas d'un servei funerari merament logístic a un model d'acompanyament integral. Segons el darrer balanç de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat), presentat l'octubre de 2025, les incineracions ja representen el 51,8% dels serveis, superant per primer cop la tradició de la inhumació en l'àmbit global català. L'informe també destaca un augment sostingut de les cerimònies laiques, que ja suposen més del 21,5% del total, reflectint una societat més diversa que reclama comiats a mida i profundament. En aquest context, la societat demana a crits espais que no només gestionessin l'adeu, sinó que entenguessin la profunditat del procés de dol.
Dins d'aquest nou paradigma de cura i proximitat, el Tanatori d’Àltima Manresa s'ha convertit en un referent al territori, fusionant una herència de més de 300 anys d'experiència amb una capacitat d'innovació que busca, per sobre de tot, el confort emocional de les famílies del Bages. La seva proposta no és només logística, sinó que neix d'una filosofia que entén que acomiadar un ésser estimat requereix calma i un entorn que escolti activament. Per això, han reforçat serveis que trenquen amb la fredor d'antany, posant el focus en l'acompanyament integral durant tot el procés de pèrdua.
Innovació amb ànima: el Fèretre Àrtus i el valor dels petits gestos
Sovint s'associa el món funerari a costums rígids, però Àltima ha demostrat que la innovació pot ser profundament humana i tendra. La tecnologia i els nous materials ofereixen avui un llenguatge diferent per expressar allò que costa tant posar en paraules. Un dels exemples més colpidors que es troben actualment a Manresa és el Fèretre Àrtus, una proposta sostenible elaborada amb fusta de tala controlada i totalment lliure d'elements sintètics.
Aquesta peça destaca per incorporar una tapa de pissarra sobre la qual els familiars poden escriure missatges, dibuixos o paraules d’agraïment. Aquest gest, aparentment senzill, permet que tant infants com adults participin activament en el ritual, ajudant a transformar el dolor en una memòria compartida i més amable. És una manera de personalitzar el comiat fins a l'últim detall, convertint un moment de gran tristesa en un acte de reconeixement i estima.
Suport psicològic 24/7, perquè el dol necessita el seu temps
Malgrat que la societat actual sovint ens empeny a continuar endavant amb rapidesa, el procés de dol necessita temps, cura i un reconeixement explícit. Des d’Àltima tenen clar que cada persona viu la pèrdua de manera diferent i, per aquest motiu, el centre de Manresa ofereix un servei d’assistència psicològica gratuïta disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana.
Aquest recurs, atès per psicòlegs especialitzats, es converteix en una mà amiga en el moment de més necessitat. Es tracta d'una veu professional que acompanya i ajuda a posar nom a les emocions més complexes, oferint un suport que les famílies valoren enormement perquè s'estén molt més enllà de la cerimònia de comiat. L'objectiu final és que ningú hagi de transitar sol per aquest camí si no ho desitja.
Un compromís arrelat a Manresa i al territori català
El grup Àltima és una organització amb 480 professionals i una presència consolidada en 420 municipis a través de 43 tanatoris i 14 crematoris. Aquesta dimensió garanteix una solvència professional absoluta, però a Manresa es tradueix en una atenció personalitzada i propera, pensada per fer sentir les famílies del Bages com a casa.
L'equipament combina la serenor de la tradició amb la sensibilitat d'uns serveis moderns que entenen que cada història és única. En definitiva, en els moments de màxima vulnerabilitat, el Tanatori d’Àltima Manresa no només ofereix serveis funeraris, sinó que es posiciona com un espai de recer, escolta i acompanyament per alleugerir, en la mesura del possible, el pes de l'adeu.
Com arribar al Tanatori Àltima Manresa:
