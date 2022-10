El valuós frontal florentí (s. XIV) ha tornat a Manresa un any i un mes després de marxar de la Seu al Centre de Restauració de béns Mobles per fer-hi una profunda restauració. Entre ahir i avui s'ha muntat la vitrina a on quedarà exposat a la capella on hi havia la Mare de Deu de Lourdes i divendres a la tarda es farà la inauguració.