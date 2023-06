El Parc de la Séquia ofereix una sèrie d’espais equipats per acollir des d’activitats grupals, fins a conferències, jornades educatives i celebracions. Son equipaments molt versàtils, relacionats amb la l’ús de l’aigua de la Séquia i que tenen l’atractiu d’estar a dins la ciutat i alhora mantenir un fort caràcter rural.

A més del famós canal que porta l’aigua de Balsareny a Manresa i la seva varietat d’espais i equipaments, que serveixen per oferir als seus visitants una opció ideal per passar un dia amè i didàctic amb la família o una oportunitat per connectar amb la natura, també cal destacar el seu potencial com a espai per a la celebració d’esdeveniments de diferent caràcter.

Aquest es el tercer dels quatre vídeos que Regió7 publicarà per descobrir tot el que pot oferir el Parc de la Séquia de Manresa als seus visitants.

L'article complet està disponible aquí