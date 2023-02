La negociació entre ERC i el PSC pel pressupost inclou millores a la C-55

La millora del saturat tram sud de la C-55, buscant alternatives transitòries mentre no arriba un desdoblament que està projectat però que no té un horitzó, és un dels punts que forma part de la negociació per a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a aquest 2023 i que, si prosperen, té molts números de quedar-hi incloses. Segons ha pogut saber Regió7, bàsicament es tractaria d’aconseguir que, a l’espera de fer-ne la conversió en autovia, aquest traçat sigui molt més practicable i aporti molta més fluïdesa de la que té ara, que tan sols per petites incidències queda tot sovint completament encallada. En definitiva, que es pugui treure l’apel·latiu de ratera amb què se l’ha popularitzat des que la construcció d’una mitjana central s’ha afegit a les altes densitats de trànsit (a l’entorn dels 30.000 vehicles de mitjana diària) que registra des de fa molts anys.

Si aquestes negociacions prosperen i es concreten en un acord d’aprovació dels nous pressupostos, podrien anar en la línia de les propostes que el PSC va presentar públicament a final de desembre per a les comarques centrals i, molt específicament, per a aquesta via.

En concret, el que està en vies de negociació, per una part, és destinar una inversió perquè aquest any es treballi en projectar dues actuacions que afectarien el tram entre Manresa i Castellgalí (amb una estimació d’uns 30 milions d’euros). D’una banda, la redacció d’un projecte informatiu per fer una variant a Castellgalí, de manera que la carretera no passi, com fa ara, escanyada pel sector que es coneix com La Fàbrica. Per tant, es tracta de projectar un nou traçat per al pas de la C-55 per aquest municipi, que alhora seria una alternativa al que es va projectar ara fa una dècada. Aquell preveia portar la carretera a l’altre costat del riu, però aquesta és una opció sobre la qual, pel que ha pogut saber regió7, no hi ha consens polític, sobretot per l’impacte que podria tenir sobre un espai ambientalment sensible, com és el que popularment es coneix com el Pont dels Dos Rius (al costat de la urbanització de la Torre del Breny) on el Cardener desemboca al Llobregat. D’altra banda, en aquest mateix tram de Manresa a Castellgalí es negocia que el nou pressupost inclogui la redacció del projecte ja constructiu de l’ampliació de la C-55 amb el que ara es coneix tècnicament com un 2+1. És a dir, en aquest cas seria un doble carril en sentit Barcelona, mantenint un sol carril (com és ara) cap a Manresa.

A més a més, una altra pota de negociació amb aquesta carretera damunt la taula és que es licitin les obres d’un projecte que es va anunciar fa més d’un any, com és el de crear un tercer carril, que en aquest cas seria en sentit Manresa, a la recta que hi ha entre Sant Vicenç i Castellgalí (aproximadament 1,2 quilòmetres). Quan els socialistes van presentar les seves demandes per a la Catalunya Central, demanaven que aquesta licitació es fes efectiva en aquest primer trimestre de l’any, i s’estimava en 2,2 milions d’euros. També es plantegen obres de millora en el tram d’aquesta carretera entre els termes municipals d’Olesa de Montserrat i Collbató (del quilòmetre 5 al 9).

El desdoblament del tram sud de la C-55 entre Manresa i Castellbell té el projecte redactat des de fa gairebé una dècada. El 2007 se’n va presentar un estudi previ de traçat i el 2011 se’n va adjudicar la redacció dividit en tres trams a tres empreses diferents, i se’n van pagar més de dos milions d’euros.

En total, el projecte abastava un recorregut d’uns 10 quilòmetres, que van des de la part final de la baixada de Sant Pau (on acaba la variant de Manresa ara ja desdoblada) fins a la connexió amb l’autopista C-16, a Castellbell.

De nord a sud, el projecte s’iniciava després d’aquesta variant de Manresa ja desdoblada. En aquesta continuació es preveia la primera intervenció de gran envergadura: la construcció d’un nou viaducte sobre el Cardener després de l’accés sud de Manresa, d’una longitud de 180 metres i que es construiria (per la banda dreta) en paral·lel al que ja hi ha. De manera que el nou serviria per als dos carrils en sentit Barcelona i l’actual per als de sentit Manresa. A partir d’aquí la carretera seguiria la traça actual, i s’afegiria la nova plataforma per desdoblar-la i amb noves connexions, com per exemple la que enllaçaria amb la carretera de la Renfe, fins arribar al sector situat després del nucli dels Comtals i de la benzinera Sant Jordi.

És des d’aquest punt –en concret, de davant de l’enllaç amb el polígon industrial Els Torrents– on s’iniciava la part del traçat del que esquivava el pas per dins de Castellgalí i per al qual ara es vol buscar una nova alternativa. Era la part del projecte que dibuixava el canvi més substancial en relació amb el traçat actual, amb l’obertura d’un recorregut completament nou. Segons aquell projecte, la futura autovia creuaria cap a l’altre costat del riu Cardener, travessaria pel bell mig del camp de golf La Roqueta i seguiria amb un recorregut més recte que l’actual per esquivar el nucli urbà de Castellgalí, passant pel sector de Can Font.

Aquest traçat tornaria a creuar el riu a l’altura de la zona abans esmentada de l’aiguabarreig del Cardener i el Llobregat, per tornar a coincidir amb el recorregut actual a l’inici de la recta de Castellgalí a Sant Vicenç, i des d’aquí seguiria plenament el recorregut que hi ha i es desdoblaria. Aquest tram s’havia projectat amb dos viaductes dobles, d’uns 450 metres de longitud el que passaria pel sector del golf i d’uns 700 el de la confluència del Cardener i el Llobregat.