La FUB de Manresa dona per fet que rebrà els diners públics promesos i congela el preu de les matrícules

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) dona per fet que rebrà, per primera vegada, recursos públics de la Generalitat malgrat que no s’hagin aprovat els pressupostos d’aquest any, fet que ha provocat la convocatòria d’eleccions al Parlament el pròxim 12 de maig.

Hi compta. Per aquest motiu la institució universitària ja ha començat a planificar el curs vinent d'acord amb aquest escenari. D’entrada els òrgans de govern del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha decidit congelar el preu dels estudis, augmentar els recursos destinats a beques i ajuts, i potenciar la recerca.

El febrer passat el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, va anunciar en un acte públic que es va celebrar a Manresa que el govern català destinaria un milió d’euros a la Fundació Universitària del Bages, donant compliment a una vella reivindicació de la mateixa federació.

Es congela la matrícula

Els diners arribaran, ha assegurat a petició de Regió7 el director general de la FUB-UManresa, Antoni Llobet. Ha explicat que el compromís va ser molt evident, i que malgrat els esdeveniments polítics que llavors ningú no preveia, «no hi ha res que ens faci pensar que no els rebrem. De fet, ja estem treballant amb aquest escenari».

La primera repercussió que tindrà l’ajuda pública és que el curs vinent es congelaran els preus dels estudis. Els darrers cursos, «tot i que d’una manera tan moderada com van poder, vam fer alguns retocs a l’alça. Aquest curs 2024-2025, es congelarà la matrícula. Ja és una decisió ferma dels òrgans de govern de la universitat», ha comentat Llobet.

La decisió s’ha pres amb l’objectiu «d’evitar distanciar-nos dels preus» de les universitats públiques i «amb la voluntat d’anar-nos aproximant en un futur». Això voldria dir rebaixar les quotes progressivament. La UVic-UCC és una universitat privada formada per quatre fundacions universitàries. La Fundació Balmes i la Bages van federar-se fa 10 anys per crear la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Posteriorment, s’hi va afegir la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular dels estudis de Medicina, Odontologia i Audiologia; i la Fundació Elisava de Barcelona amb la facultat de disseny i enginyeria.

Segons Llobet, la prioritat de la FUB-UManresa serà congelar el preu dels estudis, però també reforçar polítiques d’ajuts als estudiants amb recursos propis. El curs passat, la Fundació Universitària del Bages va atorgar beques i ajuts per valor d’1,8 milions d’euros que van beneficiar uns 1.600 alumnes. Recerca, «un element important en el sistema universitari», també es beneficiarà del finançament públic.

Llobet ha assegurat que «nosaltres volem treballar d’acord amb el fet que els nostres estudiants ens arriben a través del sistema de preinscripció públic. Això és perquè el sistema universitari català dona per fet que aquesta universitat nostra, la de Manresa i Vic, és la que fa aquesta funció a la Catalunya central». Tenint en compte aquest punt de partida, «l’objectiu ha de ser tenir unes condicions el màxim de semblants possibles» a les universitats públiques.

La universitat del territori

Poc després d’assumir el càrrec de director general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet ja va reclamar poder tenir els mateixos recursos que les altres universitats territorials del país. És a dir, suport econòmic directe del govern del país i finançament públic com a universitat de referència de la Catalunya central.

Aquesta aspiració també es va expressar el desembre del 2020 a la presentació de les dades de matriculació d’aleshores. El llavors director general de la FUB, Valentí Martínez, va expressar que seria desitjable que el conveni que la Universitat de Vic negociava amb la Generalitat també contemplés finançament propi per la Fundació Universitària del Bages i la Facultat de Medicina amb l’objectiu d’abaratir la matrícula.

Estudiar algun dels graus del campus Manresa de la UVic-UCC costa entre 5.000 i 7.000 euros per curs. Medicina, que es fa a Vic i a Manresa, uns 13.000.