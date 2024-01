El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts la llei d'amnistia fruit del 'no' de Junts, que considera que el text que ha arribat al ple deixava al descobert bona part dels investigats pel procés. El fet que el Congrés hagi rebutjat la llei no implica el punt final de la norma, que ara tornarà al tràmit en comissió de Justícia. El PSOE i la resta de formacions que donen suport a la creació de la llei s'emplacen a negociar noves esmenes i esperen que l'amnistia torni al ple de la cambra baixa en qüestió de dues o, a tot estirar, tres setmanes per a la seva aprovació definitiva.