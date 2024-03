Té quatre potes, pes uns 35 quilos i té aparença d'un gos però cor de metall. Dotat d'intel·ligència artificial, aquest robot ha estat dissenyat en la Universitat de Màlaga (UMA) per a ajudar la Policia Local en labors de patrulla, amb una primera missió: detectar patinets imprudents.

En el seu debut al costat de la Policia pel cèntric carrer Larios de Màlaga, la primera de les tres proves previstes enguany, el robot ha causat tanta expectació mediàtica i renou entre els vianants com una estrella de cinema.

El robot forma part del projecte 5G TACTILE, dissenyat per l'Institut de Tecnologia i Enginyeria del Programari (ITIS) de la UMA, en col·laboració amb la Unitat de Defensa i Seguretat de Telefónica -que ha desplegat una xarxa 5G pel centre de Màlaga- i la pime espanyola ALYSIS, amb el finançament de fons Next Generation.

Està plantejat com un "element de suport a la Policia" i pot gravar vídeos i analitzar-los en temps real, així com "detectar situacions preconfigurades de problemes en la via urbana" i alertar de les emergències, ha explicat als periodistes el director de l'ITIS, Pedro Merino.

De moment, la intenció "no és una altra que servir de suport", per al que va equipat amb vídeo i detecta obstacles, i pot portar gravats missatges, ja sigui d'advertiment, per a informar que l'accés està restringit, per exemple, o bé per a tranquil·litzar persones en situacions d'emergència i avisar que l'ajuda està en camí.