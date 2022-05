Una cinquantena de persones s'han instal·lat a la Seu de Manresa en suport a una treballadora de la llar que ha estat acomiadada per la fundació religiosa Raons recentment. Els manifestants, que formen part de sindicats i col·lectius socials locals, han afirmat que es quedaran a les instal·lacions de l'edifici indefinidament, fins que l'Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic no "es comprometin a solucionar el cas de la dona", anomenada Amy. Ho fan amb el permís del mossèn i rector de la Seu, Jean Hakolimana, amb la condició que no hi hagi desperfectes.