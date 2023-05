El dia que el TDK va tocar el cel ACB, ara fa 25 anys

«És vostra, campions!» Així començava la crònica publicada per aquest diari el 5 de juny del 1998. El dia abans, el TDK Manresa havia guanyat la lliga ACB. En el darrer sospir. Tothom es rendia a un equip que va trencar els pronòstics, començant per Sergio Scariolo, l’entrenador del TAU : «Si hi ha un equip que ens agrada que hagi guanyat, no havent-ho pogut fer nosaltres, és el TDK»; i acabant per la qualificació de «dia històric» de l’entrenador del miracle, Luis Casimiro, dutxat per Lázaro i Montañez.