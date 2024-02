El Barça i el Baxi Manresa protagonitzaran un dels enfrontaments més esperats de la Copa del Rei 2024, la festa de bàsquet que té lloc a Màlaga fins diumenge. Pedro Martínez, entrenador del conjunt manresà, va analitzar aquest dimecres el duel davant el Barça en una trobada amb mitjans de comunicació: "Ens alegrem molt per la classificació, però ara pensem a competir i creiem que tenim possibilitats. Si el rival és millor que nosaltres, que entraria dins de la lògica, els felicitarem i tornarem a casa a entrenar”, assegura.

Tot i no ser favorit davant els blaugranes, el Baxi Manresa ja sap què és guanyar el Barça de Grimau aquesta temporada. Van assaltar el Palau Blaugrana el mes de desembre passat (82-83) i van perdre la tornada a l'última jornada ACB abans de l'aturada 'copera' (77-87): “La Copa és una competició diferent. Nosaltres no farem canvis tàctics, però t'intentes adaptar a coses que van passar l'altre dia. El Barça va perdre 22 pilotes diumenge, i ara serà un partit diferent. Els seus jugadors més importants no van tenir un bon partit”, diu Martínez referent al partit de diumenge passat.

"Sabem el que costa"

"Estem preparats per donar la nostra millor versió. Som molt joves, veurem".... avisa el ja veterà tècnic, un Pedro Martínez amb més de 1.000 partits a la Lliga ACB al currículum i amb àmplia experiència en aquest tipus de tornejos. "Ho estem gaudint més perquè l'any passat vam veure molts mesos que podíem perdre la categoria. Sabem el que costa. No és normal que el Manresa es classifiqui per a la Copa, hem de gaudir el moment. No renunciar a res", remarca.

L'últim precedent entre Barça i Manresa a Copa va deixar un voluminós resultat a favor dels culers: "Fa dos anys també ens va tocar el Barça i vam perdre per 37. Segur que tenien pressió aquell dia i mira. Nosaltres tenim la pressió de competir. No ens va agradar això de fa dos anys i si torna a passar serà una decepció. Nosaltres tenim la pressió que això no es repeteixi", conclou.