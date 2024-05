Berga convida els Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada a la diada dels 4 fuets

Els Castellers de Berga han anunciat per diumenge "una de les millors actuacions de la història" del món casteller a la capital berguedana. La cita és diumenge al migdia, a la plaça de Sant Pere, en la jornada gran dels Castellers de Berga, la diada dels 4 fuets en el marc de les activitats prèvies a la Patum. Les colles convidades a la trobada berguedana conviden a tenir una gran diada, els Castellers de Vilafranca, una de les millors colles castelleres del país amb capacitat per fer construccions de gama alta, i els Moixiganguers d'Igualada, la colla morada que en els darrers anys s'ha consolidat entre els grups que fan castells de vuit i afrontaran la temporada amb la voluntat de pujar encara més el nivell.

La trobada de diumenge comença a les 9 del matí, amb les matinades des de la plaça Doctor Saló. A les 11 h es farà una cercavila des del cinema Catalunya fins a la Plaça Sant Pere, i a partir de l'arribada de tots els grups es començaran a alçar castells. “Es faran actuacions d’alt nivell casteller, queda una setmana i pronostico fer una de les millors actuacions de la història dels 4 fuets” Marc Rovira, co-cap de la colla berguedana, que no manté en secret les formacions que prepara el grup local per diumenge.

Després de la mostra castellera de la plaça Sant Pere, els grups aniran a fer el dinar de germanor amb les colles al cinema i hi haurà concert de tarda amb Thug Life Band i PD Salas Xic per esperar l’acte dels "4 fuets" al vespre, una de les prèvies més esperades de la Patum.

L'agenda de la festa castellera va més enllà del diumenge. De fet, divendres, a les 7 de la tarda ja hi ha l’assaig de la Patum infantil. Posteriorment, hi ha un sopar popular, juntament amb un tast de castellers que ve a ser un assaig de cara al públic. El sopar té un cost de 5 euros. I a les 9 hi haurà la Patum de les andròmines, molt esperada pels infants. Els nens i nenes es porten les seves pròpies figures i és l’única Patum que no hi ha foc.

“El dissabte, és un dia important per a nosaltres, en l'àmbit casteller”, explica Bernat Girabal, president dels castellers de Berga. La jornada comença a 2/4 de 5 de la tarda amb un assaig especial. A continuació, els castellers fan una aturada de la seva activitat per fer costat al Barça Femení, que juga la final de la Champions a Bilbao contra l'Olympique de Lyon. El partit es podrà veure a la pantalla gran del cine. Paral·lelament, hi haurà el concurs infantil d’escalada de caixes i seguidament el d’adults. Aquests concursos estan oberts a tothom i per inscriure’s s’ha d’anar a la web dels castellers. També hi haurà sopar.

Per part de l’Ajuntament, l’alcalde Ivàn Sanchez, dona les gràcies als castellers per omplir d’activitats el cap de setmana dels 4 fuets, el previ a Patum. “És una diada marcada al calendari i el fet de fer-la a la Plaça Sant Pere agrada molt a les colles”, explica el batlle.