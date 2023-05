Hores abans de les eleccions, és probable que encara tinguis dubtes sobre els candidats o els vulguis conèixer més en profunditat. Per aquest motiu, recuperem les 6 entrevistes als alcaldables de Puigcerdà. Descobreix en detall les propostes de Joan Manel Serra Arenas (ERC), Jordi Gassio Borras (Junts per Puigcerdà), Matias Bertran Domingo (PP), Francesc Armengol Morales (Futur Per Puigcerdà), Ester Jimenez Temporal (PSC) i Carmen Martí Castells (Treballem per Puigcerdà).