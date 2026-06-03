Catàlegs digitals: com atraure clients a la teva botiga física i web
Els catàlegs digitals permeten que retailers, franquícies, comerços locals i responsables de màrqueting arribin al client quan encara està decidint què comprar i on fer-ho.
Víctor Pérez
Oférica apropa catàlegs i promocions a usuaris de la ciutat des dels mitjans de Prensa Ibérica, amb un objectiu molt concret: convertir l'interès en línia en visites a botiga física o a la web del teu negoci.
La compra pot acabar al taulell d'una botiga, en una caixa de supermercat o al carret d'una web. Però, en molts casos, comença força abans. Comença quan algú consulta el mòbil per comparar productes, descobrir una promoció o comprovar si val la pena acostar-se a un establiment concret.
Aquest gest, ja habitual, ha canviat la manera com els negocis han de presentar les seves campanyes. Tenir bons productes o una oferta atractiva continua sent essencial, però també ho és aparèixer en el moment en què el consumidor valora les seves opcions. Aquí és on els catàlegs digitals recuperen força com a eina de màrqueting retail.
¿Per què els catàlegs digitals continuen sent útils?
Perquè faciliten una tasca que el consumidor ja realitza de manera natural: mirar abans de comprar. Un catàleg digital permet conèixer amb un cop d'ull productes destacats, campanyes en marxa o propostes que poden encaixar amb una necessitat concreta.
No es tracta només de la compra setmanal. L'usuari també consulta informació abans de renovar un electrodomèstic, comprar roba, triar material esportiu, preparar una campanya de tornada a l'escola, cercar articles per a la llar o decidir-se per una compra de més import.
El catàleg digital no és només un aparador: permet a marques i cadenes estar presents just quan el consumidor compara opcions i decideix on comprar
Per a una marca o cadena, el catàleg ofereix una manera ordenada i atractiva de mostrar el que ha d’explicar. En lloc de confiar que el client trobi per casualitat una promoció, la pot col·locar davant de persones que ja estan buscant opcions.
El catàleg digital, per tant, no és només un aparador. És una manera d'entrar a la conversa de compra abans que el consumidor hagi pres una decisió definitiva.
Del catàleg digital a la visita: així s'activa el drive to store
Un dels grans avantatges del catàleg digital és que pot unir dos espais que ja formen part de la compra: internet i la botiga física.
Un client pot descobrir des de casa que una cadena té una campanya activa, consultar els productes i decidir acostar-se després a l'establiment. També pot revisar la proposta des del mòbil i acabar comprant a la web. En tots dos casos, el catàleg ha complert una funció clau: ajudar-lo a avançar en la seva decisió.
Aquesta lògica, coneguda com a ‘drive to store’, resulta especialment interessant per a retailers, franquícies i cadenes amb presència física. La botiga manté el seu valor com a lloc de compra, assessorament i experiència, però necessita atraure el client des d'una fase anterior.
Un catàleg digital pot ajudar a:
· Presentar campanyes i novetats de forma clara.
· Donar visibilitat a categories o productes prioritaris.
· Arribar a consumidors d’una ciutat determinada.
· Impulsar visites a botigues físiques o canals en línia.
· Conèixer l'interès que generen els continguts publicats.
La qüestió ja no és només tenir una campanya preparada. També importa on es mostra i davant de quin públic apareix.
Oférica: catàlegs a Catalunya per connectar amb clients propers
Oférica parteix d'una idea senzilla: ajudar els negocis a mostrar els seus catàlegs i promocions davant d'usuaris de la seva pròpia ciutat. Això permet que retailers, franquícies i negocis vinculats al comerç local connectin amb consumidors que busquen propostes properes i rellevants per al dia a dia.
La seva integració als mitjans digitals d'alta audiència de Prensa Ibérica afegeix un element diferencial. Les campanyes no apareixen en un espai aïllat, sinó dins de mitjans digitals de confiança que formen part del consum informatiu diari dels lectors i mantenen una connexió directa amb el territori.
Oférica connecta els negocis amb clients propers que ja estan buscant catàlegs, ofertes i botigues on fer la propera compra
Per al lector, això suposa trobar informació comercial útil sense haver de recórrer diferents webs o canals. Per al negoci, representa la possibilitat de guanyar visibilitat davant de persones que ja tenen interès a consultar ofertes, descobrir productes o decidir on comprar.
Així, els qui consulten catàlegs a Catalunya, busquen ofertes a Catalunya o volen descobrir botigues a Catalunya poden trobar propostes vinculades al seu entorn. Alhora, els negocis tenen l'oportunitat de presentar les seves campanyes davant d'un públic proper i amb interès real a la compra.
¿Quins negocis poden aprofitar aquesta eina?
Els catàlegs digitals es poden adaptar a diferents necessitats comercials. No tots els negocis tenen la mateixa mida ni persegueixen exactament el mateix objectiu, però molts comparteixen una preocupació: aconseguir que les campanyes arribin al client adequat en el moment oportú.
Una cadena pot utilitzar-lo per presentar una campanya nova. Una franquícia pot donar suport a una promoció puntual a Catalunya. Un retailer pot donar recorregut digital als catàlegs i facilitar que el consumidor trobi la seva proposta abans de visitar la botiga.
Quan el client sap on mirar, la botiga és més a prop gràcies a Oférica
Oférica ofereix a retailers, franquícies i comerços locals de Catalunya un canal per mostrar les promocions a consumidors de la seva pròpia ciutat, dins dels mitjans de Prensa Ibérica. Així, les empreses poden guanyar visibilitat quan l'usuari ja està comparant opcions i facilitar que aquest interès es transformi en una visita a botiga o una compra en línia. Per impulsar-ne l'ús, la plataforma preveu un model per a promocions de 50 euros mensuals més cost per lead, amb el fee mensual gratuït fins al 31 d'agost del 2026.
FAQS
Preguntes freqüents sobre Ofèrica i els catàlegs digitals
¿Què és Oférica?
Oférica és una plataforma que permet a negocis, cadenes i retailers distribuir catàlegs i promocions a usuaris de ciutats concretes a través dels mitjans digitals de Prensa Ibérica.
¿Com ajuden els catàlegs digitals a atraure clients?
Permeten que el consumidor conegui productes i campanyes abans de decidir, afavorint després una visita a botiga física o una compra en línia.
¿Quins negocis poden utilitzar Oférica?
Està dirigida a grans retailers, cadenes locals, franquícies, equips de màrqueting retail i responsables comercials interessats a guanyar visibilitat local.
¿Per què és interessant publicar catàlegs?
Perquè permet arribar a consumidors vinculats a la ciutat amb campanyes properes, consultables i orientades a generar visites o compres. Així, els usuaris poden localitzar catàlegs, promocions i botigues a Alacant abans de prendre una decisió.
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