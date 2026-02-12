Els dos productes imprescindibles per celebrar el Dijous Llarder: botifarra d’ou i coca de llardons
Us proposem una xarcuteria i una fleca de casa nostra on els elaboren artesanalment
Pau Navarro | Queralt Casals
Amb l’arribada del Dijous Llarder, també conegut com a Dijous Gras, la gastronomia catalana es vesteix de festa per donar el tret de sortida al Carnaval amb alguns dels seus productes més emblemàtics: la botifarra d’ou i la coca de llardons. Com marca la tradició popular els dos productes es converteixen aquests dies en imprescindibles a taula. Us proposem un obrador i una fleca on els elaboren artesanalment.
Carnisseria Xarcuteria Mercè Aloy
Situada al Carrer Barcelona, 38 de Manresa, Carnisseria Mercè Aloy és una carnisseria de tota la vida, reconeguda per oferir productes de proximitat, carn de primera qualitat i un servei proper amb anys d’experiència al sector.
Gràcies al seu equip de professionals, Mercè Aloy s’ha convertit en una carnisseria de referència a Manresa i a tota la comarca del Bages, destacant per la seva aposta pel producte local i l’elaboració artesanal. Un dels seus productes estrella són les seves botifarres d’ou tradicionals, elaborades amb ingredients de la zona i seguint la recepta de sempre. Aquestes botifarres han estat reconegudes amb el 3r premi del Gremi de Barcelona, garantint frescor, sabor i qualitat per gaudir al màxim del Dijous Llarder.
A més, Mercè Aloy ofereix una completa carta de plats preparats i precuinats, ideals per a aquells dies en què no tens temps de cuinar però vols menjar bé. El seu equip de cuina professional elabora receptes casolanes amb productes de qualitat, perquè puguis gaudir de menjar acabat de fer sense complicacions.
La carnisseria també disposa d’un pràctic servei de comandes online a través de la seva pàgina web, on pots consultar el seu catàleg complet d’embotits, carns, formatges i plats preparats, amb comandes especials per a empreses. Per a més informació o per fer una comanda, pots visitar la seva web, el seu Instagram o trucar al 93 874 73 02
Forn de Cabrianes
El Forn de Cabrianes, un autèntic referent de la fleca i pastisseria artesanal catalana, és una parada imprescindible per gaudir del Dijous Llarder o Dijous Gras amb unes bones coques de llardons. Amb tres generacions d’experiència i una elaboració fidel a la tradició, aquest forn ofereix coques fetes amb ingredients de proximitat i receptes de tota la vida, ideals per celebrar aquesta jornada tan característica del calendari català.
El Forn de Cabrianes ofereix dues versions de coca de llardons que conquisten tant per la seva textura com pel seu sabor. D’una banda, la clàssica coca de greixons de pasta de full, més inflada i cruixent, acabada amb pinyons i sucre per sobre. De l’altra, una proposta més delicada feta amb pasta de croissant, més prima i flonja, coronada amb ametlles laminades. També tenen un ampli ventall de coques d’ou, disponibles amb cobertures tradicionals com sucre, pinyons o ametlles.
Fundat a Cabrianes l’any 1933, el Forn de Cabrianes compta avui amb prop de quaranta establiments repartits per Catalunya i un obrador central a Sant Fruitós de Bages, des d’on elaboren una gamma extensa de productes de forn, brioixeria i pastisseria artesanal mantenint la qualitat i l’esperit artesanal que els caracteritza. Per descobrir totes les seves especialitats podeu seguir-los a Instagram o visitar la seva pàgina web oficial.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu