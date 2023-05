Amb poc menys de 17.000 habitants, Berga és el municipi més gran de Catalunya i l’única capital de comarca on governa la CUP (ara amb ERC gràcies a un acord a finals del 2020). La CUP va guanyar les primeres eleccions el 2015, amb Montse Venturós d’alcaldessa i amb 6 de 13 regidors. I el 2019, Venturós va millorar els resultats aconseguint 8 regidors. A mig mandat però, quan ja es començava a veure la llum després de la covid, l’alcaldessa va renunciar al càrrec per depressió.

La va substituir Ivan Sànchez, que és alcalde des d’aleshores, i a part d’agafar les regnes de l’acció municipal li ha tocat actuar en conflictes de l’àmbit de personal. Ara, Sànchez s’enfronta per primer cop a unes eleccions com a cap de llista i haurà de demostrar que s’ha guanyat l’aprovació de l’electorat.

La CUP es presenta a les eleccions del 28-M amb una candidatura renovada i exhibint solvència en la gestió econòmica. Ha aconseguit reduir el deute municipal, que ha passat dels 20 milions d’euros del 2015, quan l’Ajuntament estava en mans de CiU, als 6 milions actuals. L’oposició (Junts i PSC), retreu al govern haver reduït el deute a costa de paralitzar la ciutat. Junts i PSC critiquen que Berga continua sense l’estació d’autobusos, que no s’han aconseguit subvencions per millorar la residència municipal, i que no s’ha reactivat Queralt. Tot i estar ben encarrilat, no s’ha resolt el litigi amb Inberga Tur, societat concessionària de l’hotel Berga Park i de l’hostatgeria i l’ascensor de Queralt.

La degradació del barri vell

Des de fa anys, Berga ha viscut d’esquena al barri vell. La nova construcció s’ha prioritzat als afores de la ciutat, i el barri vell ha quedat abandonat. Al mal estat de les cases, s’hi suma ara la crisi comercial, que ha deixat molts locals buits al carrer Major, una de les principals artèries de la ciutat. L’Ajuntament ha començat a posar fil a l’agulla, i com a obra destacada s’han enderrocat les cases del carrer Harmonia i avança a bon ritme la reurbanització d’aquesta zona, a tocar del projecte cooperatiu de fer pisos a la finca de Cal Blanxart.

En la degradació del barri vell, no hi ha ajudat el sistema de recollida d’escombraries, que gestiona el Consell Comarcal. El porta a porta -Berga va ser la ciutat més gran de Catalunya en implantar-lo- ha fet créixer molt els índex de recollida selectiva, però ha augmentat la brutícia per l’actitud dels incívics que deixen la bossa on no toca.

La gestió de la Patum

La falta de finançament per a la Patum sempre ha estat un llast . L’any passat però, l’equip de govern va aconseguir un conveni de col·laboració amb la Generalitat per subvencionar la festa amb una aportació econòmica mínima anual de 100.000 euros, deixant la porta oberta a poder augmentar aquesta xifra. De fet, aquest any hi posarà un 25% més de diners, 125.000 euros.

D’altra banda però, el govern municipal no ha aconseguit tirar endavant el seu projecte per a la Casa de la Patum a l’edifici de l’Ateneu. Confiava en un subvenció dels fons Next Generation però de moment la proposta ha quedat fora del programa d’ajuts.

Altres accions d’aquest mandat són per exemple la reurbanització de la Ronda Moreta i el traspàs de la gestió de l’Hospital de Berga a la Generalitat, que ha invertit 5,5 milions d’euros per habilitar la nova zona d’urgències i per a altres millores al centre sanitari.

La CUP a Berga governa actualment amb 8 regidors i en coalició amb ERC, que en té 2. Lidera l’oposició Junts, que té 5 regidors perquè una de les regidores va abandonar el grup i ara és regidora no adscrita. I el PSC té 1 regidor a l’oposició. A part dels partits amb representació a l’Ajuntament, l’escenari polític electoral es completa amb Berga Grup Independent, En Comú Podem i PP.