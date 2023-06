Marc Aloy torna a l’escola el primer dia feiner com a alcalde

Preparar com ha de ser el ple del cartipàs, el que marcarà el camí del nou mandat de quatre anys al capdavant de l’Ajuntament de Manresa. Planificar com es repartiran espais a l’edifici del consistori els nous regidors del govern i els grups municipals. Una visita que tenia compromesa a l’escola Bages, i també a diferents departaments municipals de la plaça Major. I reunions: amb el grup de seguiment del projecte de Fàbrica Nova, amb el comitè de direcció d’Althaia, amb responsables de l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics que entre altres gestiona el teatre Kursaal i, finalment, assistir a la festa de final de curs de Càritas. Aquesta ha sigut l'agenda del primer dia feiner del nou mandat de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Va ser reelegit i nomenat alcalde al ple de constitució de l’Ajuntament de Manresa de dissabte passat. Però, segons va explicar a Regió7, en l’anterior ocasió va assumir l’alcaldia el juny del 2020, quan el mandat ja havia començat amb Valentí Junyent al capdavant en virtut del pacte amb Junts. El govern, doncs, ja rutllava. Ara no. «Soc un alcalde que encara no té govern», encara

N’hi haurà, ha recordat, quan s’acabin les negociacions amb els nous socis de l’executiu, PSC i Impulsem, i delegui les competències entre els nous regidors i regidores. Ara les assumeix totes ell, i «jo aquesta situació no l’havia viscut».

Ha assegurat, però, que aquest primer dia ha sigut una «mica més tranquil» després d’una campanya elctoral i d’unes negociacions per pactar govern. «Han sigut dies durs, complicats, que s’ha fet llargs i que he patit». Diumenge, l’endemà de ser reelegit, es va oxigenar corrent per l’Anella Verda i «m’he pres el cap de setmana una mica en calma. Vaig anar als 30 anys dels castellers Tirallogues i vaig aprofitar per estar amb la família, a qui havia desatès».

Comença la jornada

La jornada d'aquest dilluns ha començat a 2/4 de 9 del matí. Ja al seu despatx, ha enviat un correu a tots els treballadors de l’Ajuntament en el qual els hi ha agraït la seva feina i els ha encoratjat a «continuar treballant pel benestar de les persones de la nostra ciutat». Hi ha afegit que els darrers anys «ja hem viscut moments de tota mena, inclosos alguns de complicats com la gestió de la covid», i que d’ara en endavant «també tocarà gestionar situacions complexes, i confio que sabrem donar-hi conjuntament les respostes adequades».

A continuació s'ha reunit amb secretaría, amb qui «hem repassat totes les decisions que hem de prendre els propers dies», com el ple del cartipàs. Després ho ha fet, com cada dilluns, amb l’equip d’alcaldia.

En aquesta ocasió, però, per tenir preparats els espais que ocuparan els nous regidors i grups municipals, i per perfilar a nivell tècnic tot allò que ha de tenir una rellevància especial.

Prova de foc a l’escola Bages

La prova de foc d'aquest dilluns ha sigut la visita a l’escola Bages. «Ha estat bonic que el meu primer dia com a alcalde hagi anat a una escola», ha comentat. Els alumnes de sisè, amb Mercedes Rivera, Laura Molina i Jordi Monell de tutors, han treballar al llarg del curs temes com l’energia i la sostenibilitat, i la campanya electoral.

A partir d’aquí han expressat l’alcalde les seves preocupacions i li han exposat propostes i solucions per millorar la ciutat. La presentació de l'acte l'ha fet directora del centre, Núria Vilanova.

D’entrada han demanat plaques solars al centre escolar per estalviar energia, que s’abarateixi el bus urbà, més carrils bici i aparcaments gratuïts, rehabilitar els edificis buits i degradats del Centre Històric i més grups d’acollida per rebre estudiants d’altres països. Tot molt de sentit comú. «Us hauríeu de presentar a les eleccions perquè teniu moltes idees», els hi ha dit Aloy.

Ja al migdia ha tornat a la plaça Major, on ha visitat la nova oficina d’activitat econòmica i l’oficina de serveis funeraris que divendres es va estrenar a l’antiga sucursal de la Caixa de la mateixa plaça. Han guanyat en qualitat i espai.

Després s'ha adreçat a l’edifici nou de l’Ajuntament per visitar i saludar els treballadors dels departaments de projectes urbans, urbanisme, serveis financers i informàtica. A l’edifici històric ha fet el mateix.

Reunions de tarda

A primera hora de la tarda ha pres part en una reunió per fer seguiment del projecte de Fàbrica Nova en la qual hi ha participat, entre altres, el director del projecte, l’exgerent de la UPC Xavier Massó, el vicerector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Ros, i el director de la Politècnica a Manresa, Pere Palà, entre altres.

Després s'ha reunit amb la direcció d’Althaia, fundació de la qual n’és president, amb el seu director general al capdavant, Manel Jovells, i amb dirigents de l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics.

Fa quatre anys va voler dedicar part del seu primer dia com a alcalde a visitar una entitat. En aquella ocasió va ser el Banc d’Aliments. Aquest dilluns ha assistit a la festa de final de curs d'un pojecte conjunt entre Càritas i el casal del carrer Corcumval·lació. Entremig, trucades, missatges i, al final de tot, posar al dia les xarxes socials. Un primer dia on tot torna a començar.