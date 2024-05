Els gegants de la Patum ja ballen amb vestits nous i generen expectació

Els gegants de la Patum han generat expectació en la tradicional passada del dimecres de Corpus al migdia. Han ballat per primer cop amb els vestits nous en l'acte que dona el tret de sortida a la festa, amb el tabal i els quatre gegants recorrent els carrers del centre de Berga, acompanyats de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga.

Els infants, que a les 12 ja havien sortit de classe i ja no tornen a escola fins dilluns, es miraven embadalits els gegants. Una colla de noies de 13 i 14 anys també repassaven de dalt a baix els gegants amb opinions de tota mena: "A mi m'agraden molt, tot i que el canvi de la Geganta Vella és sorprenent", deia una. "Jo m'hi he d'acostumar perquè sempre els havia vist com fins ara", comentava una altra. Per als adults, tampoc no passaven desapercebuts: "M'agraden molt. És un canvi atrevit perquè el 2009 es van renovar però seguint la mateixa línia dels anteriors vestits. Aquests són innovadors, atrevits en els colors, però molt bonics, ja que penso que la patum ha d'evolucionar", argumentava Rut Conesa. Altres, en canvi, eren més reticents al canvi i enyoraven la vestimenta vella.

Per al geganter Juli Gendrau, "el resultat final és molt bo, els vestits ens agraden molt i en gaudirem". Qui ja ha gaudit veient ballar els gegants amb els vestits nous és el seu dissenyador, Jordi Rafart: "Les sensacions són brutals, estic molt content perquè els gegants llueixen uns vestits de molta qualitat". Han tingut un cost de 40.000 euros, incloent-hi al pressupost els teixits dels gegants de la Patum infantil, que es renovaran l'any que ve, segons ha concretat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que ha afegit que: "Aquests vestits són una obra d'art, ha posat el llistó molt alt".

Al vespre, passacarrers

Aquest dimecres, a les 8 del vespre, la Patum viurà el primer passacarrers d'enguany. Les maces, les guites i els gegants vells recorreran fins a aproximadament les 4 de la matinada els carrers de Berga fent els seus salts en diferents punts.