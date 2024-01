Comencem el dia explicant-te que els experts insten a grans consensos per assolir un consum de l'aigua autosuficient. Aquesta és la gran conclusió del debat entre experts sobre la crisi hídrica organitzats per Regió7, Prensa Ibérica i Aigües de Manresa aquest dimarts.

Paral·lelament, has de saber que el judici contra els quatre bagencs acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions pels aldarulls davant la caserna de la Guàrdia Civil que van tenir lloc el 16 d'octubre del 2019 en una marxa independentista ha quedat vist per sentència. Ahir, entre d'altres, van parlar els quatre implicats i van assegurar que van exercir el seu "dret a manifestar-nos de forma pacífica".

Per últim, no pots començar el dia sense conèixer que demà el Govern reunirà la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l’emergència al sistema Ter-Llobregat. Vols saber quins municipis entraran en aquesta fase? Descobreix-ho aquí!

